В Окинаве потребовали прекратить полеты истребителей США

Власти японской префектуры Окинава потребовали прекратить над своей территорией полеты истребителей Военно-морских сил (ВМС) США.

Как сообщает японское агентство Kyodo, это произошло после громкого инцидента, связанного с катастрофой истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet. 12 ноября истребитель F/A-18, взлетевший с борта атомного авианосца Ronald Reagan, рухнул в океан у берегов Окинавы. По предварительным данным, катастрофа произошла в результате технической неисправности. К счастью, пилоты F/A-18 смогли вовремя катапультироваться. После этого власти японской префектуры Окинава и потребовали приостановить полеты данного типа истребителей. Крушение стало последней неудачей для Седьмого флота, крупнейшего американского флота, развернутого за рубежом.

Как сообщает The New York Times, новый F / A-18 Super Hornet стоит 57 миллионов долларов. Это уже вторая за последние два месяца катастрофа воздушных судов ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В октябре вертолет MH-60 Seahawk, также находившийся на борту авианосца Ronald Reagan, разбился вскоре после взлета. Ранения получили 12 моряков.

Отметим, что в прошлом году два высокопоставленных командира судов Седьмого флота ВМС США были отправлены в отставку после двух серьезных инцидентов, связанных со столкновениями между эсминцами ВМС и коммерческими судами, в результате которых погибли 17 моряков. Следователи ВМС США пришли к выводу, что столкновения вызваны просчетами экипажей и навигационными ошибками и были "предотвратимы".