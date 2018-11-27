В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее вино

Сейчас в России идет тестирование российских вин, которое проводит Роскачество. Исследуются отечественные вина 320 торговых марок стоимостью от 200 до тысячи рублей. Каждое из них пройдет сенсорную оценку опытных дегустаторов.

По итогам исследований будет запущен Винный гид России, в рамках которого потребителям подробно расскажут о каждой марке исследованного вина, его производителях и многое другое. А пока результаты исследования еще не готовы, эксперты Роскачества рассказали, как разобраться в многообразии вин и выбрать самое лучшее для себя.

По словам замглавы организации Ильи Лоевского, наиболее распространенные в мире сорта винограда - это Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Нуар, Рислинг, Совиньон Блан. В нашей стране они тоже занимают наибольшие площади посадок - 89 тысяч гектаров. Сорт винограда, из которого делается вино, всегда указан на этикетке. Каждый сорт имеет свои ароматические и вкусовые оттенки. Так, в аромате Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины, паслена. В Мерло присутствуют ароматы вишни, красных ягод и фруктов. Пино Нуар отличается широкой гаммой тонких ягодных, фруктовых, животных оттенков.

Среди белых сортов наиболее ароматный - Совиньон Блан. В нем можно услышать оттенки листа смородины и крыжовника. В Шардоне тоже много оттенков - от тропических фруктов, зеленого яблока до сливочных нот (если вино выдержано). Пино Нуар и Рислинг зависят от того, в каком климате они растут. Если в прохладном - аромат легкий, цветочный, а если жаркий, то фруктовый.

Также Лоевский пояснил, что купажное или асамбляжное вино произведено из нескольких сортов винограда. Слово "терруар" на маркировке говорит о том, что виноград, из которого сделано вино, выросло в особых почвенно- климатических условиях, которые благоприятны для него. Некоторые производители подчеркивают, что вино принадлежит к конкретному региону, отражая это в названии. К примеру, вино с Таманского полуострова может иметь название "Таманское". Вина можно разделить на несколько видов - сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Кстати, вина, произведенные в нашей стране, по российским стандартам "суше", чем некоторые европейские. К примеру Рислинг с одним и тем же уровнем сахара в Германии будет считаться сухим, а в России - полусухим. При выборе "российского шампанского" стоит обратить внимание: если на этикетке указано, что оно "выдержанное", это означает, что после того, как брожение завершилось, оно выдерживалось как минимум полгода, а "коллекционное" - что выдерживалось не менее 3 лет в бутылке.

Как хранить вино? Хотя и считается, что чем дольше вино выдерживается, тем лучше, это касается не всех напитков. Улучшается вино только если винодел изначально рассчитывал, что вино в бутылке будет храниться долго. И для этого нужны специальные условия - такие бутылки должно лежать, напиток должен омывать пробку.

Самая комфортная температура для хранения белых вин - 11-12 градусов, для красных - чуть выше. И луче, если вино будет стоять в темном месте. Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.