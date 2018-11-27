В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее вино

По итогам исследований будет запущен Винный гид России, в рамках которого потребителям подробно расскажут о каждой марке исследованного вина, его производителях и многое другое. А пока результаты исследования еще не готовы, эксперты Роскачества рассказали, как разобраться в многообразии вин и выбрать самое лучшее для себя.
По словам замглавы организации Ильи Лоевского, наиболее распространенные в мире сорта винограда - это Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Нуар, Рислинг, Совиньон Блан. В нашей стране они тоже занимают наибольшие площади посадок - 89 тысяч гектаров. Сорт винограда, из которого делается вино, всегда указан на этикетке. Каждый сорт имеет свои ароматические и вкусовые оттенки. Так, в аромате Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины, паслена. В Мерло присутствуют ароматы вишни, красных ягод и фруктов. Пино Нуар отличается широкой гаммой тонких ягодных, фруктовых, животных оттенков.
Среди белых сортов наиболее ароматный - Совиньон Блан. В нем можно услышать оттенки листа смородины и крыжовника. В Шардоне тоже много оттенков - от тропических фруктов, зеленого яблока до сливочных нот (если вино выдержано). Пино Нуар и Рислинг зависят от того, в каком климате они растут. Если в прохладном - аромат легкий, цветочный, а если жаркий, то фруктовый.
Также Лоевский пояснил, что купажное или асамбляжное вино произведено из нескольких сортов винограда. Слово "терруар" на маркировке говорит о том, что виноград, из которого сделано вино, выросло в особых почвенно- климатических условиях, которые благоприятны для него. Некоторые производители подчеркивают, что вино принадлежит к конкретному региону, отражая это в названии. К примеру, вино с Таманского полуострова может иметь название "Таманское". Вина можно разделить на несколько видов - сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.
Кстати, вина, произведенные в нашей стране, по российским стандартам "суше", чем некоторые европейские. К примеру Рислинг с одним и тем же уровнем сахара в Германии будет считаться сухим, а в России - полусухим. При выборе "российского шампанского" стоит обратить внимание: если на этикетке указано, что оно "выдержанное", это означает, что после того, как брожение завершилось, оно выдерживалось как минимум полгода, а "коллекционное" - что выдерживалось не менее 3 лет в бутылке.
Как хранить вино? Хотя и считается, что чем дольше вино выдерживается, тем лучше, это касается не всех напитков. Улучшается вино только если винодел изначально рассчитывал, что вино в бутылке будет храниться долго. И для этого нужны специальные условия - такие бутылки должно лежать, напиток должен омывать пробку.
Самая комфортная температура для хранения белых вин - 11-12 градусов, для красных - чуть выше. И луче, если вино будет стоять в темном месте. Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.