Пленум Верховного суда России рассмотрел пакет законопроектов, вносящих изменения в систему наказания судей. В первую очередь упрощается схема возбуждения уголовного дела на судью. При этом гарантии неприкосновенности судей не снижаются.

Как сообщил секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов, предлагается передать полномочия о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судей от региональных квалификационных комиссий в Высшую квалификационную комиссию.

По действующему порядку решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда или мирового судьи принимается председателем Следственного комитета после получения согласия от квалификационной коллегии судей региона.

Однако это решение может быть обжаловано как в суде, так и в Высшей квалификационной коллегии судей РФ, а решение ВККС также может быть обжаловано в суде. В итоге получается длинная цепочка, и на прохождение всех инстанций требуется время. По сути проект убирает лишнее звено.

Гарантии неприкосновенности необходимы, чтобы защитить судью от необоснованного преследования. Согласно проекту, разрешение на возбуждение уголовного дела будет давать Высшая квалификационная коллегия судей, а ее решение может быть обжаловано в суде. Судейское сообщество изучит, насколько обоснованны доводы правоохранителей, достаточно ли оснований для возбуждения дела.

Еще одна инициатива наделяет Высшую квалификационную коллегию судей правом смягчать дисциплинарные взыскания в отношении судей, в том числе отменять решения об их увольнении.

Как сказано в пояснительной записке, в последние годы квалификационные коллегии все чаще выносят максимально строгое наказание проштрафившимся судьям: досрочное прекращение полномочий. В 2015 году было принято 22 решения об увольнении судей, в 2016-м - 26 решений, в прошлом году - уже 30. "При этом несоразмерность наложенного на судью дисциплинарного взыскания, как свидетельствует судебная практика, является одной из основных причин отмены решений квалификационных коллегий судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, например в виде досрочного прекращения полномочий судьи", - говорится в пояснении к законопроекту.

Но в случае отмены излишне жесткой меры за какой-то проступок судья фактически остается без наказания. Поэтому предлагается более гибкая система: судье просто смягчат наказание.