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27.11.2018 18:12
Рубрика: Экономика

Добавят грязи

Российские курорты поддержат
Текст: Екатерина Ясакова

Утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ. В 123 государственных санаторно-курортных организациях износ зданий составляет более 80 процентов, говорится в документе. Такие объекты будут реконструированы.

Повышение инвестиционной привлекательности - еще один путь развития индустрии оздоровительного отдыха. "Принято считать, что эта сфера малопривлекательна для инвесторов. Это не так: 53 процента санаторно-курортных организаций являются частными коммерческими предприятиями. Это говорит о том, что интерес есть. По закону, если кто-то приобретает санаторий, он не может менять его предназначение. То есть велика доля тех, кто готов работать именно в сфере санаторно-курортного лечения", - рассказал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

Важно наладить сертификацию наших оздоровительных курортов, эти материалы отдать туроператорам и направить в Европу

По мнению председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, частный капитал увидит привлекательные условия, только когда санаторно-курортное лечение станет привычной практикой улучшения здоровья.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, сегодня население страны практически не знает о возможностях санаторно-курортных организаций. Поэтому необходима информационная кампания по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия предлагает повышать популярность оздоровительных курортов. Также драйвером развития отрасли послужит информирование медработников.

Фото: depositphotos.com
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Стратегия также предусматривает наращивание экспортного потенциала. Для этого, по словам Александра Разумова, стоит заняться оценкой курортных зон. В других странах это является обязательной практикой. Так, Союз курортов Европы ежегодно оценивает курортные организации и составляет рейтинги, особое внимание уделяя сохранению природных лечебных ресурсов, таких как термальные воды, лечебные грязи и другие. Каждый человек, выбирая себе оздоровительный курорт, может зайти в интернет и узнать о состоянии источников.

"Важно наладить сертификацию наших оздоровительных курортов, эти материалы отдать туроператорам и направить в Европу. Это будет способствовать развитию въездного медицинского туризма. Таким образом, удастся выполнить и указ президента о повышении объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза до 2024 года", - отметил Александр Разумов.

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