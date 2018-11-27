Утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ. В 123 государственных санаторно-курортных организациях износ зданий составляет более 80 процентов, говорится в документе. Такие объекты будут реконструированы.

Повышение инвестиционной привлекательности - еще один путь развития индустрии оздоровительного отдыха. "Принято считать, что эта сфера малопривлекательна для инвесторов. Это не так: 53 процента санаторно-курортных организаций являются частными коммерческими предприятиями. Это говорит о том, что интерес есть. По закону, если кто-то приобретает санаторий, он не может менять его предназначение. То есть велика доля тех, кто готов работать именно в сфере санаторно-курортного лечения", - рассказал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

Важно наладить сертификацию наших оздоровительных курортов, эти материалы отдать туроператорам и направить в Европу

По мнению председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, частный капитал увидит привлекательные условия, только когда санаторно-курортное лечение станет привычной практикой улучшения здоровья.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, сегодня население страны практически не знает о возможностях санаторно-курортных организаций. Поэтому необходима информационная кампания по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия предлагает повышать популярность оздоровительных курортов. Также драйвером развития отрасли послужит информирование медработников.

Стратегия также предусматривает наращивание экспортного потенциала. Для этого, по словам Александра Разумова, стоит заняться оценкой курортных зон. В других странах это является обязательной практикой. Так, Союз курортов Европы ежегодно оценивает курортные организации и составляет рейтинги, особое внимание уделяя сохранению природных лечебных ресурсов, таких как термальные воды, лечебные грязи и другие. Каждый человек, выбирая себе оздоровительный курорт, может зайти в интернет и узнать о состоянии источников.

"Важно наладить сертификацию наших оздоровительных курортов, эти материалы отдать туроператорам и направить в Европу. Это будет способствовать развитию въездного медицинского туризма. Таким образом, удастся выполнить и указ президента о повышении объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза до 2024 года", - отметил Александр Разумов.