Российские СМИ говорят правду, признала бывшая замглавы Министерства Внутренней Безопасности США Сюзанн Споулдинг. Но правду они говорят, "чтобы ослабить США", уточнила Споулдинг.

"Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас, - передает РИА Новости слова высокопоставленной чиновницы. - Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе".

По мнению Споулдинг, освещая новости из США, Россия не находится на стороне какой-либо из местных партий.

"Россия ни на чьей стороне, - заявила она. - Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их".