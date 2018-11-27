В США российский Т-90А посчитали самым смертоносным танком

В США определили пять самых смертоносных танков планеты. В пятерку лучших вошли машины США, Германии, Израиля, Великобритании. А возглавил рейтинг российский Т-90А.

Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Стоящий на первой позиции Т-90А - самый передовой танк в Сухопутных войсках России. Он ведет свою историю от Т-54 и собрал лучшее из всех моделей. В издании машину называют вершиной среди танков по летальности и отмечают: хотя основной пулемет калибром в 125 миллиметров менее эффективен, чем его западные аналоги, но танк смертелен из-за противотанковых ракет "Рефлекс". Они способны пробивать броню толщиной в 700 миллиметров на больших дистанциях.

Следом идет американский танк M1 Abrams. Его выделяют как бесспорного лидера эпохи, начавшейся после холодной войны. Он представялет собой идеальную комбинацию огневой мощи, защиты и мобильности. Третью строчку в рейтинге занимает немецкий Leopard 2. Его называют одним из лучших европейских танков, несложным в управлении.

Дальше в рейтинге - израильская Merkava IV. The National Interest отмечает, что башня и лобовой корпус машины имеют ножевидный край, что позволяет обеспечивать максимальную защиту брони под любым углом. Двигатель танка находится перед корпусом, создавая преграду между огнем противника и экипажем.

Замыкает пятерку английский танк Challenger 2. Он считается одним из наиболее защищенных в мире танков, оснащенных броней Chobham второго поколения.