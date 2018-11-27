Команда "Формулы-1" "Торо Россо" сообщила о том, что напарником россиянина Даниила Квята в сезоне-2019 будет тайско-британский гонщик Александр Албон.

В 2017-18 годах Албон выступал в "Формуле-2" и до последнего этапа претендовал на чемпионский титул. Уроженец Лондона выступает под таиландской лицензией и станет первым гонщиком "Ф-1" из Таиланда с 1950-х годов.

- У Александра был впечатляющий сезон. То, как он обгонял соперников на трассе, показывает, что он созрел для "королевских гонок", - отметил глава команды Франц Тост. - "Торо Россо" с нетерпением ждет 2019 года, ведь теперь у нас есть Даниил Квят и Алекс Албон - два молодых, очень сильных и конкурентоспособных пилота.

О возвращении Квята в "Торо Россо" было объявлено в конце сентября. После неудачного сезона-2017 и исключения из команды еще до окончания чемпионата россиянин провел год в "Феррари" в качестве пилота по развитию болида.