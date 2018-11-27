Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух граждан России Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, сообщает РИА Новости. В Вашингтоне их подозревают в незаконной торговле оружием.

Данное решение подверглось острой критике со стороны официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт, которая сослалась на то, что официальный Будапешт нарушил положения договора об экстрадции между США и Венгрией и вместо этого экстрадировал подозреваемых в Россию.

"Данное решение не соответствует духу сотрудничества двух стран, подрывает совместную работу правоохранительных органов и "делает США, Венгрию и весь мир менее безопасным местом, - отметила Науэрт.

