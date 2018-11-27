Видео: В главу Верховного суда Кореи бросили "коктейль Молотова"

На машину, в которой находился глава Верховного суда (ВС) Южной Кореи Ким Мён Су, было совершено нападение. Пожилой человек бросил "коктейль Молотова".

Инцидент произошел в 9:05 утра недалеко от здания ВС на юге Сеула. Когда автомобиль стал въезжать на территорию суда, стоявший рядом с воротами человек подбежал и бросил зажигательную смесь.

Вспыхнувшее пламя охватило шины задних колес, но огонь сумели быстро потушить подоспевшие охранники. Нападавший был задержан, а затем передан сотрудникам полиции. Сам судья не пострадал.

Нападавшим оказался 74-летний кореец по фамилии Нам. Он в течение трех месяцев регулярно устраивал у здания ВС акции протеста, считая, что суд вынес несправедливое решение по одному из его исков. Нам требовал, чтобы председатель ВС принял его лично и пересмотрел дело. В итоге Нам решил организовать нападение, чтобы привлечь внимание к делу.

На полицию и охрану суда обрушился град критики за плохую охрану членов Верховного суда. Как выяснилось, Нам уже был замечен в попытках "добраться" до главы ВС. 10 октября Нам выскочил перед машиной судьи Кима, когда тот возвращался после работы домой. Кроме того, в сумке, которая была у нападавшего, обнаружили еще три бутылки с зажигательной смесью.

Впрочем, эксперты отмечают, что нынешний инцидент, прецедентов которому в Корее еще не было, отражает общее снижение доверия населения к ВС. Суд в последнее время оказался в центре ряда громких скандалов, а потому среди людей распространено мнение, что Верховный суд страны не является достаточно объективным.