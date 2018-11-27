Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года

С 2020 года государственные премии в стране удвоятся. Такой указ подписал президент.

Речь идет о госпремиях за достижения в области науки и техники, образования и культуры, они увеличатся с 5 до 10 миллионов рублей. До такой же суммы возрастет и госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых и премии для молодых деятелей культуры также будут удвоены: с 2,5 до 5 миллионов рублей. Такую же сумму составит и премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Указ вступает в силу с 2020 года.