Владимир Путин во вторник в Кремле вручил награды актерам, певцам, спортсменам, научным и религиозным деятелям, крупным бизнесменам, врачам, учителям и простым рабочим.

В ожидании президента гости церемонии делились на группки. Артисты, актеры театра и кино общались друг с другом, раздавали интервью журналистам, бизнесмены, наоборот, старались быть не замеченными СМИ, а те, кто оказался в этот день в Кремле впервые - сварщики, маляры, учителя, строители, - чувствовали себя скованно. Так, Екатерина Ходаковская из Тюмени, приглашенная на церемонию награждения в Кремль, чтобы получить почетное звание "Заслуженный строитель России", рассказала "РГ" о своих первых впечатлениях. "Видела Агутина, Валерию, актрису из "Ширли-Мырли" (Инну Чурикову. - "РГ")", - сообщила она. Ходаковская также призналась, что очень смущается и не будет ничего говорить президенту.

Президент начал церемонию награждения с благодарностей. "Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание", - обратился Владимир Путин ко всем награжденным. Он заявил, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи.

Звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" было присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. "За проявленное мужество и прохождение длительного космического полета", - сказал Владимир Путин. "Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства", - признался президент.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Владимир Путин вручил председателю организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову. Путин подчеркнул, что настоящий подвиг не имеет срока давности. Он напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 30-летие вывода советских войск из Афганистана. "Это событие неразрывно связано с именем Героя Советского Союза Бориса Громова. Боевой генерал, он по праву олицетворяет честь, достоинство российского офицерства, многое делает для поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов", - сказал президент.

Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом

Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени также получили певец Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. "Этот институт (Курчатовский. - "РГ"), его экспериментальные возможности и результаты исследования в области физики имеют мировое признание", - пояснил Владимир Путин. А Инна Чурикова, получая награду, прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Родная земля".

Орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени были также награждены актер Александр Збруев и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. В своем выступлении она подчеркнула, что, по статистике, художественной гимнастикой в нашей стране занимаются больше, чем футболом. "И я рада, что девочки, будущие матери, жены, очень порядочные, очень воспитанные и очень трудолюбивые, составят честь и славу нашей страны", - заметила Винер-Усманова.

Путин в свою очередь отдельно отметил заслуги российских спортсменов. "В последние годы, несмотря на внешние факторы - скажу так, очень аккуратно, - Россия тем не менее уверенно завоевывает мировой спортивный Олимп", - сказал глава государства. Супруг Винер-Усмановой, бизнесмен Алишер Усманов, тоже был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Среди тех, кто получил ордена Почета, были диктор Первого канала Игорь Кириллов, тренер сборной России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Орденами Дружбы в числе прочих также были удостоены глава тренерского штаба национальной мужской сборной команды по хоккею Роман Ротенберг, певец Леонид Агутин, электросварщик ручной сварки Виктор Волосков, певица Валерия, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

В конце церемонии Владимир Путин полемически отреагировал на слова одного из награжденных, который говорил о том, что Россия сталкивается с временными трудностями. "Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей", - пообещал президент. "Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, - это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики", - заявил президент. Всего госнаграды получили более сорока человек.