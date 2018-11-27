Подмосковные полицейские задержали 53-летнего москвича, который требовал вернуть ему ошибочно, по его словам, списанные за проезд по платной трассе средства. При этом в качестве главного аргумента мужчина принес с собой и предъявил не выписку с банковской карты, а помповое ружье.

"Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Химки задержан 53-летний москвич, подозреваемый в разбойном нападении, - сообщила "Российской газете" начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова. - Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в офис по обслуживанию клиентов, расположенный на трассе М-11, и, угрожая оружием, потребовал от сотрудников возврата 625 рублей, которые повторно были списаны у него за проезд по платной автомагистрали".

Получив требуемую сумму, правонарушитель попытался скрыться, но при выходе из офиса был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято ружье "Ремингтон 870" и 39 патронов к нему. Оружие и боеприпасы, по словам Татьяны Петровой, направлены на исследование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ "разбой". Максимальное наказание по вмененному составу преступления - лишение свободы на срок до 15 лет. При этом мужчину пока не стали арестовывать, взяв с него только подписку о невыезде и надлежащем поведении. Видимо, стражи правопорядка немного вошли в положение злоумышленника.

Напомним, что это далеко не первый случай за последние годы, когда в целом законопослушный гражданин становится уголовником из-за того, что на разборки в финансовое учреждение является с оружием или с муляжом, как было в отделении столичного банка, куда явился тульский предприниматель, на шее которого была коробка с проводами.

Деньги мужчина вернул, вот только стал после этого фигурантом уголовного дела о разбое

В итоге все обошлось без жертв, но суд приговорил 56-летнего Арама Петросяна к 12 годам колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что 24 августа 2016 года Петросян удерживал в заложниках четырех человек в одном из банков. При этом он угрожал взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Только через несколько часов мужчина отпустил всех заложников, сам вышел из здания и сдался.

Отмечается, что за несколько лет до этого у Петросяна возникли проблемы с бизнесом. С тех пор он регулярно направлял в органы власти инициативы по поддержке предпринимателей. По всей видимости, не получив ответа, Петросян решил обратить на себя внимание, совершив нападение на банк. Позднее Петросян объяснил, что пошел на этот шаг от безысходности, поскольку стал банкротом.

А одним из самых громких "преступлений отчаяния" стал случай в Белгороде в 2014 году. Местный житель Александр Вдовин зашел с охотничьим ружьем в банк, у которого в тот день была отозвана лицензия, и потребовал вернуть ему 23 млн рублей, хранившихся в ценных бумагах. В это время в отделении находились три человека.

После длительных переговоров сотрудники полиции убедили мужчину сдать оружие и задержали его. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил Александра Вдовина к двум годам колонии-поселения.

В мае 2016 года житель Подмосковья Алексей Ухин захватил заложников в офисе банка на востоке Москвы. Захватчик имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство. По версии следствия, мужчина пытался таким образом решить свои финансовые проблемы.

Заложники были освобождены, а в ходе проведения спецоперации по их спасению преступник был ликвидирован.