Врачи предупредили о наступлении "зимней депрессии"

Регионы Центральной России вступают в период самых коротких дней в году. Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, если сейчас продолжительность светового дня составляет почти восемь часов, то через месяц она уменьшится на час.

Врачи напомнили, с какими проблемами из-за этого могут столкнуться люди и как этого избежать.

"Существует большое число исследований, в том числе выполненных нашими коллегами на Севере, - рассказала "РГ" заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова. - Они показывают, что у людей, длительно проживающих в условиях короткого светового дня, существенно чаще отмечаются пониженный фон настроения, депрессия (из-за уменьшения выработки серотонина - "гормона счастья").

У них также сниженная работоспособность, повышенная утомляемость, сонливость или, напротив, бессонница (из-за нарушения ритмов чередования сна и бодрствования). Появляется раздражительность, снижается иммунный статус, растет заболеваемость ОРВИ, гриппом, другими инфекциями, ухудшается состояние кожи, ногтей, волос (из-за нехватки витамина D). Некоторые начинают злоупотреблять алкоголем, но это только усугубляет депрессивное состояние".

Как почувствовать себя бодрее

В период длинных ночей можно, например, перейти на питание по так называемому "жировому типу", то есть употреблять продукты, богатые белками и жирами, которые дают много энергии. Но при таком питания нужна и серьезная физическая нагрузка, чтобы не набирать лишний вес.

Жители Скандинавии выработали свои способы борьбы с "зимней хандрой" - они постоянно посещают сауны, занимаются зимними видами спорта, проводят сеансы специальной светотерапии, находясь под мощными источниками искусственного освещения. По мнению декана факультета психологии МГУ, эксперта Лиги здоровья нации Юрия Зинченко, такие меры повышают возможности организма, но не до конца.

"Поэтому очень важно, - говорит он, - заметив у себя симптомы снижения настроения и работоспособности зимой, найти дополнительные источники радости и удовольствия, чтобы помочь организму восстановить запас серотонина. Для начала можно посетить развлекательные мероприятия, увеличить долю двигательной активности, больше времени проводить в теплых помещениях, больше общаться с приятными людьми", - уточняет Зинченко.

Особое внимание в темное время года стоит уделить детям и пожилым людям. Ведь у них ход внутренних "биологических часов" особенно подвержен сбою из-за неустойчивости работы гормональной системы.

Дети зимой больше времени проводят с различными гаджетами, пытаясь в них найти положительные эмоции. Однако, как показали исследования сотрудников факультета психологии МГУ, увлечение виртуальной реальностью приводит к развитию рисков различных отклонений в поведении и психике детей. Поэтому совет хоть и не новый, но проверенный временем: лучше любой виртуальной игры настроение поднимет прогулка на свежем воздухе.

Как будет сокращаться день

"В Москве сейчас продолжительность светового дня - от восхода до захода солнца (оно восходит в 8:21-8:22 и заходит в 16:13-16:15) составляет примерно 7 часов 50 минут. И с каждым днем световой день на несколько минут сокращается.

Вильфанд напоминает, что существует такое понятие, как сумерки. "Почему-то все считают, что сумерки бывают только вечером, а заря - утром. На самом деле сумерки и заря бывают как утром, так и вечером", - говорит синоптик.

Есть так называемые гражданские сумерки: это когда солнце еще не взошло, но его лучи из-за горизонта начинают освещать атмосферу. Появляется рассеянный свет. А есть и навигационные сумерки, когда на небе появляются звезды. И штурманы кораблей могут их видеть и определять по ним местоположение и прокладывать курс. Это относится и к утру.

"Навигационные сумерки у нас сейчас начинаются примерно в 6:50 утра, - продолжает Вильфанд. - В это время только-только начинается рассвет. А гражданские сумерки, когда солнце еще не взошло, но можно различать отдельные предметы, начинаются в 7:36-7:37. Светло же становится, как я уже сказал, после 8:20 утра. А если говорить о вечере, то гражданские сумерки заканчиваются примерно в 16:58. На улице без освещения в это время еще видны люди и предметы. А навигационные сумерки заканчиваются в 17:44. Поэтому наиболее темное время суток у нас сейчас начинается с 17:44-17:45 и продолжается до 6:50".

Влияет на суточную освещенность и Луна, которая, как известно, не светит, а отражает солнечный свет. И если небо ясное и полная Луна, то лунный свет помогает хорошо ориентироваться ночью.

"Сейчас небо не полностью закрыто облаками. Но уже на следующей неделе с падением атмосферного давления на небе будет больше облаков. Причем в зимнее время года они находятся низко. И делают дни более хмурыми", - уточняет Роман Вильфанд.

Он напоминает, что самый короткий день в Северном полушарии бывает 22 декабря. К этому времени продолжительность светового дня будет составлять только 7 часов. Для сравнения: 22 июня эта продолжительность равняется 17 часам 30 минутам. Это самый длинный световой день года.

"Но есть регионы, уже вступающие в Полярную ночь. Например, в Мурманске световой день сейчас всего 3 часа. А за Полярным кругом ночь уже началась. Заканчивается Полярная ночь везде по-разному. Например, в наших северных городах уже к концу января. А на Шпицбергене или на Северной земле только весной", - добавляет синоптик.