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27.11.2018 20:28
Рубрика: Экономика

Иск за "дочку"

ВТБ пригрозил президенту Украины международным разбирательством
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
ВТБ может подать иск к президенту Украины Петру Порошенко из-за сложной ситуации, в которой оказалась работающая в республике дочерняя структура российской банковской группы - VTB Bank.

Украинское подразделение ВТБ создали на базе банка "Мрия", который был приобретен у Порошенко в 2006 году. В связи с этим ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием средств, затраченных на покупку кредитной организации, сообщила пресс-служба российской банковской группы.

Работа украинской "дочки" ВТБ оказалась фактически парализованной из-за сентябрьского решения Апелляционного суда Киева в рамках производства по иску компаний группы бизнесмена Игоря Коломойского против России. В обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги были арестованы акции дочерних структур сразу трех российских государственных банков: ВТБ, Сбербанка и Внешэкономбанка, которому на Украине принадлежит Проминвестбанк . Всем им было запрещено проводить ликвидацию или реорганизацию дочерних структур, а также осуществлять любые действия по отчуждению принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе по договорам купли-продажи, обмена, дарения.

Фото: depositphotos.com
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Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение жалоб затягивается. "Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются не чем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", - уточняет ВТБ в своем официальном сообщении.

В российском банке полагают, что руководство Украины поощряет действия Коломойского, и напоминают, что властям республики придется нести ответственность за ущерб, который в результате понесут украинские вкладчики и бизнес.

Для ВТБ же главный приоритет во всех странах присутствия - это выполнение обязательств перед клиентами. "На Украине мы наглядно продемонстрировали соблюдение этого принципа в случае с БМ-банком. Он находится в завершающей стадии прекращения банковской деятельности, но строго выполняет все свои обязательства в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана. В случае с ВТБ (Украина) мы также намерены строго придерживаться этого принципа. Если, конечно, украинские власти и связанные с ними олигархи не помешают нам это сделать", - говорится в сообщении ВТБ.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ Отношения России и Украины
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