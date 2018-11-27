ВТБ заявил о возможном иске к Порошенко из-за украинской "дочки"

Группа ВТБ может обратиться в международный суд и потребовать с президента Украины Петра Порошенко сумму, затраченную на покупку банка, на базе которого была построена украинская "дочка" ВТБ, деятельность которой сейчас практически парализована. Об этом говорится в официальном сообщении Группы ВТБ.

В банке напоминают, что в сентябре апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Коломойского против России признал активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине и вынес решение об аресте акций и активов банка. "Это фактически парализовало работу нашего банка в этой стране", - отмечается в сообщении. И подчеркивается, что вердикты украинских судов не что иное, как попытки рейдерского захвата украинских активов банка.

Группа ВТБ оспорила решение, но рассмотрение жалоб необоснованно затягивается.

При этом Группа ВТБ напоминает президенту Украины Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Поэтому, как подчеркивается в официальном сообщении, ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с г-на П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка.

"Для банка ВТБ главный приоритет во всех странах присутствия - это выполнение обязательств перед нашими клиентами. На Украине мы наглядно продемонстрировали соблюдение этого принципа в случае с БМ Банком. Он находится в завершающей стадии прекращения банковской деятельности, но строго выполняет все свои обязательства в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана. В случае с ВТБ (Украина) мы также намерены строго придерживаться этого принципа. Если, конечно, украинские власти и связанные с ними олигархи не помешают нам это сделать", - уточняется в релизе.