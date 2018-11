На отечественные экраны выходит картина "Вы умрете, или мы вернем вам деньги" (Dead in a Week: Or Your Money Back), которую с определенной долей условности можно охарактеризовать как британскую черную трагикомедию, обыгрывающую старую добрую фабулу. Очередной юный Вертер (на этот раз - незадачливый писатель к тому же) мечтает свести счеты с жизнью. Но и она, насмешница, видать, также относится к своему обладателю с достаточной долей иронии - и расставаться с ним не спешит. По всему видно, без профессиональной помощи бедняге Уильяму не обойтись, приходится обратиться к летальных дел мастеру.

Фото: youtube.com/ LevelFILM