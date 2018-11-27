На отечественные экраны выходит картина "Вы умрете, или мы вернем вам деньги" (Dead in a Week: Or Your Money Back), которую с определенной долей условности можно охарактеризовать как британскую черную трагикомедию, обыгрывающую старую добрую фабулу. Очередной юный Вертер (на этот раз - незадачливый писатель к тому же) мечтает свести счеты с жизнью. Но и она, насмешница, видать, также относится к своему обладателю с достаточной долей иронии - и расставаться с ним не спешит. По всему видно, без профессиональной помощи бедняге Уильяму не обойтись, приходится обратиться к летальных дел мастеру.

Изрядно добавляет сюра и шарма то, что роль Уильяма досталась эфемерному Айнарину Барнарду, сурового пенсионера-киллера сыграл неподражаемый Том Уилкинсон, ну а его начальником стал не кто иной, как Кристофер Экклстон, умеющий при случае ощериться всеми обидами, нанесенными тэтчеризмом североанглийскому рабочему классу.

Режиссер и автор сценария Том Эдмундс всласть поиздевался над главным героем, прежде чем познакомить его с респектабельнейшим джентльменом Лэсли, который верой и правдой работает на старушку с косой уже какой десяток лет. Он по-мефистофелевски предупредителен и вкрадчив, по-английски обстоятелен и неэмоционален, зато по-стариковски раздражителен и нетерпелив. Вроде и клиент попался внушаемый, и послужной список по части попыток самоубийств у него что надо, и договор об оказании последней на своем веку услуги вроде подписывает, понимая его условия, однако непостоянен, чертенок, как все эти нынешние хипстеры…

В итоге обо всем условились: Уильям вернулся в свою обшарпанную квартиру и взялся за очередной блокнот, Лэсли, примерный семьянин, возвратился после трудов праведных домой, покормил певчих птичек и восхитился очередной вышивкой супруги, страшно нервничающей перед выставлением своей работы на конкурс рукодельниц… Но тут Уильяму звонят из издательства, а старейшему члену гильдии киллеров намекают на то, что кое-кто его обскакал и перевыполнил план, оставив Лэсли далеко позади (и - что бы вы думали! - этого бравого молодца зовут "Айван")… Промедление с исполнением договора, как оказывается, смерти подобно.

События развиваются достаточно предсказуемо, но вполне живо, и вот уже наш юный Чайльд-Гарольд ищет приключений и передумывает расставаться с жизнью. Но для Лэсли убийство юноши становится делом глубоко личным и принципиальным - не выходить же, в самом деле, на пенсию. В этой части повествования забавных эпизодов достаточно много, но с течением времени сюжетные ходы начинают пробуксовывать.

Игра замечательных актеров все-таки заставляет проявить снисхождение к откровенной затянутости происходящего, но беспомощность ленты тем временем нарастает и так и не рассеивается. Зато решающие события с участием главных героев разворачиваются стремительно, и, вероятно, если бы не откровенно провальная вторая треть фильма, они бы вызвали гораздо более сильные эмоции.

Но как бы то ни было, Тони Эдмундсу удалось взглянуть на относительно хрестоматийные предлагаемые обстоятельства под новым ракурсом, снабдив флером британской юмористической культуры, столь любимой многими: там есть место и едкой сатире над расхожими штампами о Великобритании, и парадоксам, и пресловутому обесцениванию. И, что самое интересное, глубоким чувствам, вниманию к человеку и сочувствию ему. Даже если он - один из своих.

3.5