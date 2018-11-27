Выборочная проверка состояния здоровья россиян станет ежегодной

Вместо проводимого один раз в пять лет федерального статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, с 2019 наблюдение за состоянием здоровья населения будет проводиться ежегодно.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым.

Информация, получаемая в рамках наблюдения за состоянием здоровья населения, будет использоваться в национальном проекте "Демография", в том числе для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян.

Как подчеркнула вице-премьер правительства Татьяна Голикова, проект "Демография", который начнется с начала следующего года, предусматривает комплекс мер по укреплению общественного здоровья. К 2024 году должно быть обеспечено увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся спортом.