Конечно, это книга не только про выдающегося ученого, многолетнего президента Академии наук Анатолия Петровича Александрова. Она про удивительную эпоху, когда наша наука и промышленность ставили и решали столь масштабные задачи, что из нынешнего времени они кажутся фантастикой.

Рассказанная автором жизнь ученого, по сути, это "история атома" в нашей стране. Начиная с маленьких лабораторий, где ставили первые эксперименты, к первой атомной бомбе и первому мирному реактору, а в итоге к созданию в стране атомной промышленности, которая и сегодня остается одной из лучших в мире. Особая страница в жизни Александрова атомный флот. Именно по его инициативе и под научным руководством была создана первая атомная подводная лодка, а затем атомные ледоколы, обеспечив приоритет России в Арктике.

На страницах книги постоянно появляются давно знакомые имена наших выдающихся ученых, отцов советского атома. То, что они совершили в разрушенной страшной войной стране, создав в кратчайшие сроки с нуля самую высокотехнологическую по тем временам отрасль, иначе как чудом не назовешь. Американцы даже не могли представить подобное, поэтому фактически "прошляпили" нашу бомбу. "Если бы они узнали, до какого уровня мы дошли, то попытались бы развязать войну", - говорил Александров. Так считали практически все создатели нашего атомного оружия. Сегодня кажется, что это какие-то особенные люди. Патриоты, рыцари науки, бессребреники, для которых честность и порядочность были обычной нормой.

Многие вспоминают, в дачном поселке домик А.П. (так называли Александрова коллеги) , директора крупнейшего института, был самый невзрачный. Вообще отказ от материальных благ был одним из его принципов. Возможно, потому, что время его молодости оказалось бурным, революционным, главными лозунгами объявлялись равенство и справедливость. Мало кто знал, что, став президентом академии, он продолжал получать зарплату директора Института атомной энергии, хотя она была существенно меньше. За всю жизнь всего дважды побывал в санаториях, где ему не понравилось, предпочитал походы на лодках, палатки, песни у костра, уху из котелка. Никогда не брал кремлевских спецпайков, не пользовался спецателье.

Вот еще несколько штрихов к портрету Александрова. "Отец" советской физики академик Иоффе пригласил молодого киевского физика приехать в Ленинград, в свой институт. И вскоре новичок "отблагодарил" всемирно известного ученого, найдя серьезную ошибку в его работах. Перепроверив данные, классик публично признал доводы Александрова. Более того, они совместно опубликовали статью, где была исправлена ошибка академика. По таким правилам жила тогда наша наука.

Хотя Чернобыльский реактор создавался в другом институте, Александров вину за трагедию сразу взял на себя

…Когда Петр Капица отказался участвовать в создании атомной бомбы, считая это делом нереальным, его сняли с должности директора Института физических проблем. Того самого, который по приказанию Сталина был создан именно под Капицу, чтобы дать ему возможность проводить исследования, которыми он занимался в Англии. Пост директора в 1946 году предложили Александрову, но тот отбивался. Не хотел быть штрейкбрехером, считал самонадеянностью, что ему, мало кому тогда известному ученому, придется занимать место всемирно знаменитого физика. "Хлебнув для храбрости водки, я отправился к Берии, убеждать, что это назначение ошибка, - вспоминает Александров. - Но тот вручил мне приказ, уже подписанный Сталиным". Неудивительно, что Капица относился к своему сменщику весьма настороженно. Но все изменилось, когда Александров отказался от предложения Капицы выдвинуть его на соискание Сталинской премии, как одного из авторов важного проекта, сославшись, что выполнял сугубо организационную работу.

…"Когда в 1975 году меня хотели выдвинуть в президенты Академии наук, я считал, что это не подходит мне ни по характеру, ни по стилю моей работы, - вспоминает Александров. - Считал, что это какая-то чепуха. Но нажим был такой, что я перестал брыкаться, но с условием, что найду преемника и будут перевыборы". И похоже он такую замену нашел. Это был ректор МГУ Рем Хохлов, но он трагически погиб, совершая восхождение на пик Коммунизма.

…Анатолий Петрович обожал шутки, особенно розыгрыши. Так, узнав, что один из знакомых, проезжая на машине по какой-то деревне, задавил гуся, подговорил свою домработницу сыграть роль. Одевшись крестьянкой, она пришла к проходной института и подняла крик, что сотрудник с таким-то номером машины задавил гуся. "Виновного" нашли, он расплатился, а затем был приглашен в дом академика, где после угощения гусем познакомился с "крестьянкой".

…Один молодой сотрудник был приглашен в дом академика. Тот неожиданно начал читать стихи. Одно, второе, третье… Потом спросил, это чьи стихи? Бальмонт, Анненский, гадал гость. "Не старайся, не угадаешь, это мои", - ответил академик.

Они были первыми. Фото: Николай Бодрихин "ЖЗЛ. Анатолий Александров"

…По инициативе академика во дворе дома построили крутую, под углом 70 градусов восьмиметровую ледяную горку для зимнего катания. Он приглашал академиков принять участие в экстремале, подначивал особенно робких. Одними из любителей "потехи" были академик Мстислав Келдыш и "атомный министр" Ефим Славский.

…Чернобыльский реактор РБМК создавался в другом институте, у него был свой генеральный конструктор, но Александров сразу взял вину за случившееся на себя. "Чернобыль - это трагедия и моей жизни тоже, - писал он. - В конструкции, разработанной академиком Доллежалем, было несколько недоработок. Со временем предполагали их устранить, а пока выходить из положения с помощью строгих инструкций по эксплуатации, где жестко прописаны режимы, куда ни в коем случае нельзя выводить реактор. Но именно это и было сделано оператором в Чернобыле".

Александров считал, что недостаточно протестовал против передачи части АЭС из министерства Славского в минэнерго, что привело к снижению общей дисциплины. На заседании Политбюро ЦК КПСС он всю ответственность взял на себя, попросив освободить его от должности президента академии, чтобы сосредоточиться на устранении ошибок в конструкции реактора. И за короткое время они были устранены.

…Когда на воду была спущена атомная подлодка "Акула", руководство ВМФ ходатайствовало, чтобы А.П. предоставили государственную дачу. Он отказывался, очень любил старую, но в конце концов семья переехала на Николину Гору с телефоном, хорошей мебелью, горячей водой, гаражом. Когда началась перестройка и шла приватизация собственности, семья уговорила А.П. пойти к премьер-министру Рыжкову с просьбой о приватизации. Тот обещал все сделать, но ничего не изменилось.

Когда Анатолий Петрович умер, на следующий день семью выселили с дачи. Руководители академии обратились к Ельцину, чтобы дача перешла к семье, тот наложил многообещающую резолюцию. Кончилось тем, что теперь там живет дочь Ельцина. Попрощаться с выдающимся ученым, трижды Героем Социалистического Труда, кавалером девяти орденов Ленина, лауреатом Ленинской и четырех Сталинских премий в 1994 году не пришел никто из высшего руководства страны, ограничились лишь министром науки и технической политики Салтыковым.

Справка "РГ"

Книга "Анатолий Александров" вышла в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей", автор Николай Бодрихин.