Высокопоставленный французский чиновник шпионил в пользу КНДР

Бенедикт Куэннеди, высокопоставленный чиновник сената Франции, был арестован 25 ноября французскими спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу КНДР, сообщает AFP.

Он был помещен под стражу в контексте расследования, инициированного в марте парижским прокурором в связи со "сбором и передачей информации иностранной державе, которая может подорвать фундаментальные интересы нации".

Бенедикт Куэннеди содержится в изоляторе Генерального директората внутренней безопасности (DGSI). Спецслужбы выясняют, действительно ли он "предоставил" конфиденциальную информацию Пхеньяну. Как сообщают французские СМИ, чиновник был арестован у себя дома. Сотрудниками контррразведки обыскали места, где жил и работал Куэннеди.

Согласно веб-сайту верхней палаты парламента Франции, Куэннеди является директором управления архитектуры, наследия и садов сената, отвечающим за административные и финансовые вопросы.

Стало известно, что этот бывший выпускник престижной Национальной школы управления посвятил несколько научных работ Северной Корее. Будучи президентом Ассоциации франко-корейской дружбы, он много путешествовал по всему Корейскому полуострову с 2005 года. На сайте Delga опубликована его книга "Северная Корея, неизвестное". В 2013 году Куэннеди также написал эссе: "Экономика Северной Кореи, рождение нового азиатского дракона".

В августе, выступая на одном из телеканалов в качестве приглашенного эксперта, он приветствовал потепление отношений между Северной Кореей и Соединенными Штатами после объявления Вашингтоном решения о прекращении проведения совместных учений с Южной Кореей.