Банки уже в ноябре начали предлагать клиентам сезонные предновогодние вклады с увеличенными процентными ставками. Период повышения ставок по депозитам в этом году начался еще раньше - после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ. Вероятность роста ставок по депозитам велика и в начале 2019 года, но банкам выгодно заранее "пропылесосить" потенциальных вкладчиков, которые получают премии перед новогодними праздниками.

Объем вкладов россиян в банках вырос в октябре после спада в августе и сентябре, следует из данных Банка России. Он увеличился на 0,6 процента, до 27,1 триллиона рублей. В августе показатель сокращался на 0,6 процента, в сентябре - на 0,8 процента. Ранее зампред Банка России Василий Поздышев объяснял отток денег из депозитов в конце лета и начале осени малопривлекательными ставками по вкладам в крупных банках, а также "медийным эффектом" обсуждений снижения курса рубля и дедолларизации экономики.

Ситуация начала меняться во второй половине сентября. В середине месяца Банк России поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5 процента, а также приостановил до конца года покупки иностранной валюты для минфина на открытом рынке. Помимо роста стоимости денег в экономике (вслед за ростом ключевой ставки банки увеличивают проценты по кредитам и депозитам), решения ЦБ внесли свой вклад и в стабилизацию рубля. Тема дедолларизации экономики также потеряла первоначальную остроту.

С конца сентября-начала октября ставки по депозитам начали повышать практически все крупные банки. Так, Сбербанк в середине октября сообщал о росте ставок по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15-0,5 процентных пункта. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4-5,15 процента. Многие банки также заметно повышали ставки по депозитам и в иностранной валюте.

В итоге к середине октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам у топ-10 банков по объему депозитов превысила семь процентов впервые с начала года. По итогам первой декады ноября она выросла до 7,18 процента, во второй декаде ноября - до 7,32 процента. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что рост ставок по депозитам сделал вклады вновь привлекательными для россиян.

Банки нередко предлагают под Новый год вклады без возможности пополнения и досрочного снятия - так они страхуются от возможных процентных рисков

В ноябре банки начали вводить сезонные вклады и выставлять более привлекательные ставки по уже действующим предложениям. Часто так или иначе анонсируется их связь с новогодними праздниками. Так, Почта Банк повысил ставку по сезонному вкладу на 0,3 процентных пункта, до 7,8 процента, продлив срок его действия как раз до 31 декабря. Также банк повысил максимальную ставку по вкладам базовой линейки. По тому же пути пошел ВТБ (совладелец Почта Банка). Банк повысил ставки по уже действующим вкладам до 7,75-8 процентов, продлив это предложение также до 31 декабря, сообщила вице-президент, замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Отдельно новые предновогодние вклады в ноябре запустили в том числе Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Альфа-банк, рассказывают их представители. О планах предложить позднее подобный продукт также "РГ" сообщили в Газпромбанке.

Запуск различных предновогодних акций и специальных предложений по вкладам банками уже стал традиционным, говорит директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. В конце года, особенно к декабрю, существенно повышается покупательская активность граждан, у многих появляются свободные деньги в связи с получением премий, других дополнительных выплат или просто накоплений за год, продолжает он. Эта тенденция, по словам Бабаджаняна, обычно сохраняется еще некоторое время в начале года, поэтому зачастую банки продлевают сроки действия акций.

7,32 процента составила по итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по общему объему депозитов физлиц

"Естественно, что с помощью повышенного процента по вкладам или других привлекательных условий банки стремятся привлечь свободные денежные средства граждан, чтобы нарастить свои показатели - портфель вкладов, размер клиентской базы, позиции в сегменте в целом", - рассказывает Бабаджанян.

Рост активности банков по привлечению средств населения в последние месяцы связан с их стремлением накопить ликвидность в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и подготовиться к потенциальным оттокам, если таковые возникнут, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. "С высокой вероятностью, в начале следующего года ставки еще вырастут, и сейчас у банков есть возможность привлечь фондирование по приемлемой стоимости", - подчеркивает она.

Предложение долгосрочных вкладов без возможности пополнения (а это не редкость среди новогодних акций по депозитам) обусловлено желанием кредитных организаций снизить процентный риск. Такие продукты позволяют, с одной стороны, зафиксировать ставку на длительный срок, что благоприятно для банка при росте стоимости фондирования в экономике, с другой - отсекают дополнительные процентные расходы на пополнение, если ставки на рынке пойдут вниз, отмечает Щурихина.