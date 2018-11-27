Заседание Евразийского межправсовета началось в Минске

Перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы обозначены в повестке дня заседания Евразийского межправительственного совета. Он приступил к работе 27 ноября в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят вопросы цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Им будут представлены и совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы.

Кроме того, будут обсуждены "проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе". В планы заседания включено и обсуждение хода формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработка проекта концепции финансового рынка союза и другие темы наднационального регулирования.

Намечено, по информации агенства, рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.