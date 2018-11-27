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27.11.2018,  
18:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ

В Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех, завершили работы над новым двигателем ВК-2500П. Он предназначен для ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Фото: United States Marine Corps
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Двигатель оснастили модернизированной системой автоматизированного управления. Именно благодаря этому удалось улучшить летные характеристики вертолета, его безопасность и функциональность. Испытывали двигатель на опытном образце Ми-28НМ. Теперь предприятие приступит к его серийному производству.

Как прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, новый двигатель и его "цифровая начинка" повысят тактико-технические качества "Ночного охотника" и сделают его одним из лучших в мире в своем классе.

Мощность двигателя в чрезвычайном режиме повышена до 2,8 тысячи лошадиных сил, на взлете - до 2,5 тысячи. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с двух до трех тысяч час/циклов.

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