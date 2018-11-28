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28.11.2018 09:05
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В акватории Черного и Азовского морей зафиксирована повышенная активность военно-морских и военно-воздушных сил США. Так, портал PlaneRadar сообщил о том, что противолодочный самолет Boeing P-8A ("Посейдон") совершил во вторник разведывательный полет над Керченским проливом.

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Судно входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС. Оно предназначено не только для разведывательных и спасательных операций, но и для уничтожения подводных лодок. По данным СМИ, "Посейдон" пролетел на расстоянии около 30 километров от берегов Крымского полуострова.

Два дня назад "РГ" писала о том, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы на Крите и взял курс в направлении Черного моря. Он осуществляет разведку всех средств противовоздушной обороны противника, сетей авиационной радиосвязи и радиоэлектронных средств на борту, а также способен создать там активные помехи. Российские истребители Су-27 не раз перехватывали эти самолеты в той же черноморской акваторией, над Балтикой и над Японским морем.

В мире США Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США
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