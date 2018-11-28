Автор "Ходячих мертвецов" сделает еще один сериал про постапокалипсис

Новый проект создателя "Ходячих мертвецов" поведает о летящем к Земле метеорите.

Следующая задумка писателя, сценариста и продюсера Роберта Киркмана, чьи мыльнооперные "Ходячие мертвецы" выдают все худшие рейтинги, получила название 5 Year и вновь затронет тему постапокалипсиса.

Речь пойдет о 5 годах, которые остались человечеству до того, как планету уничтожит метеорит. Об этом сообщается на сайте одной из компаний-инвесторов проекта Skybound Entertainment.

Историю планируют уложить в пять сезонов, где каждая глава будет соответствовать одному году.

Повествование затронет разные характеры, которым предстоит решить, как они будут действовать перед лицом катастрофы - будут они объединяться или начнут действовать в одиночку.

Компании Skybound Entertainment и Entertainment One, которые отвечают за проект, планируют его сделать поистине амбициозным - для медиарынков каждой отдельной страны, где будет выпускаться сериал, готовится отдельная, индивидуальная история на родном языке.

Пока речь идет о Южной Корее и Латинской Америке. В перспективе рассматриваются Италия, Германия, Китай, Великобритания и Россия.

Дата выхода проекта пока не озвучена.