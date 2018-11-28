Новости

Netflix экранизирует 13 повестей британского сказочника Роальда Даля 11:31
Режиссер "Отряда самоубийц" объяснил некоторые недостатки фильма 11:17
Видео: оркестр почтил память Стэна Ли музыкой из "Мстителей" 11:05
Вышел русский трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул" 10:55
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018

Автор "Ходячих мертвецов" сделает еще один сериал про постапокалипсис

Новости
    28.11.2018, 10:41
Текст:   Генри Достоевский

Новый проект создателя "Ходячих мертвецов" поведает о летящем к Земле метеорите.

Следующая задумка писателя, сценариста и продюсера Роберта Киркмана, чьи мыльнооперные "Ходячие мертвецы" выдают все худшие рейтинги, получила название 5 Year и вновь затронет тему постапокалипсиса.

Фото: kinopoisk.ru
"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку"

Речь пойдет о 5 годах, которые остались человечеству до того, как планету уничтожит метеорит. Об этом сообщается на сайте одной из компаний-инвесторов проекта Skybound Entertainment.

Историю планируют уложить в пять сезонов, где каждая глава будет соответствовать одному году.

Повествование затронет разные характеры, которым предстоит решить, как они будут действовать перед лицом катастрофы - будут они объединяться или начнут действовать в одиночку.

Компании Skybound Entertainment и Entertainment One, которые отвечают за проект, планируют его сделать поистине амбициозным - для медиарынков каждой отдельной страны, где будет выпускаться сериал, готовится отдельная, индивидуальная история на родном языке.

Пока речь идет о Южной Корее и Латинской Америке. В перспективе рассматриваются Италия, Германия, Китай, Великобритания и Россия.

Дата выхода проекта пока не озвучена.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 27.11.2018
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 27.11.2018
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 27.11.2018
Рон Ховард представил отрывок из фильма о Лучано Паваротти 27.11.2018
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Симпсонов" назвал "Машу и медведя" лучшим мультфильмом 27.11.2018
Гильермо дель Торо рассказал о своих нереализованных проектах 27.11.2018
Дочь Джеки Чана "вышла замуж" 27.11.2018
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ tennantfan1
Том Бейкер написал книгу о Четвертом Докторе 27.11.2018
В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева 27.11.2018
"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку" 27.11.2018
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ Tal Peleg
Вышла первая глава новой экранизации игры Dante's Inferno 21.11.2018
Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлили на третий сезон 21.11.2018
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 20.11.2018