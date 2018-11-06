Рик Граймс вернется в "Ходячие мертвецы"

"Ходячие мертвецы" немыслимыми усилиями продолжают входить в перечень популярных сериалов, несмотря на стремительно падающие рейтинги и массовый исход ведущих актеров. Канал AMC, который никак не желает отказаться от своего главного проекта, по сведениям THR, начал разработку сразу трех полнометражных картин, которые позволят расширить мир сериала.

Чтобы привлечь внимание фанатов, создатели франшизы сделают героем всех трех фильмов Рика Граймса. Напомним, в текущем сезоне персонаж покинул основное шоу из-за резонного желания сыгравшего его актера Эндрю Линкольна больше времени проводить с семьей.

Однако Линкольн не сжег все мосты и сразу дал понять, что рассматривает возможность вернуться в качестве режиссера.

Сценаристом первой картины, которой обещают предоставить серьезный бюджет, числится шоураннер сериала Скотт Гимпл. Также в планах создателей вселенной - выпуск различных дополнительных эпизодов, бонусный цифровой контент и так далее, а кроме того - возвращение в прошлое, что позволит не только вновь задействовать прежних персонажей , но и ввести совершенно новых.

"Пока есть, что рассказывать, мы будем рассказывать", - неумолимо стращают продюсеры. По их мысли, "Ходячие мертвецы" могут продолжать существование в разных форматах, и они пока что ищут разумный подход, который позволит привлечь новых фанатов.

Для этого они сейчас занимаются подбором драматургов с оригинальным типом мышления, которые не только перезапустят шоу, но и помогут вынести историю за пределы территории Америки.

С другой стороны, памятуя о коммерческом провале диснеевского "Хана Соло", создатели франшизы не спешат знакомить публику со всеми проектами, чтобы не утомить.

Даты выхода фильмов пока неизвестны, производство первой ленты начнется в начале 2019 года.