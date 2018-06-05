Из "Ходячих мертвецов" начался массовый исход актеров

Из американской зомби-апокалиптической разговорной (по большей части) драмы "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) продолжают расползаться ведущие актеры. На этот раз, пишет The Independent, шоу лишилось актрисы Лорен Коэн, играющей Мэгги.

Для Коэн, как и для "Граймса", грядущий, девятый сезон "Ходячих" станет последним в команде шоу. Кроме того, ее роль будет сокращена до участия в шести эпизодах.

О том, что выбывает актер Эндрю Линкольн, исполнитель главной роли, стало известно в конце прошлого месяца.

Причем перед этим ушел актер Чендлер Риггс, исполнитель роли укушенного зомби экранного сына Рика, человека-мема Карла. А ранее, в начальных сезонах, "Ходячие" лишились жены Рика, актрисы Сари Уэйн Кэллис, и экс-лучшего друга (Джон Бернтал).

Тогда как Мэгги лишилась отца, Хершеля (Скотт Уилсон), и мужа Гленна, одного из любимчиков зрителей, - в исполнении Стивена Яна. Убийство которого Ниганом было признано самой шокирующей сценой за всю историю сериала.

Плюс ранее ушла Саша (Соникуа Мартин-Грин), получившая главную роль в новом сериале вселенной "Стартрека". В то время как исполнитель роли Моргана Ленни Джеймс перешел из "базового" шоу в его спин-офф - сериал "Бойся ходячих мертвецов".

Отмечено: слухи о том, что Коэн может уйти, начали циркулировать с момента, как актриса поставила боссам ультиматум, требуя увеличения гонорара.

Как уточнила газета, итоговая причина выбывания Коэн - того же плана, что и у Мартин-Грин: актрисе предложена главная женская роль в комедийном сериале-боевике канала ABC "Виски Кавалье" (Whiskey Cavalier), посвященном непростому сотрудничеству агента ФБР Чейза (его сыграет Скотт Фоули, "Настоящая кровь", "Клиника") и агента ЦРУ Франчески Троубридж (Коэн). Премьера шоу намечена на следующий год.