"Рик Граймс" покидает сериал "Ходячие мертвецы"

Эндрю Линкольн устал бороться с зомби и уходит из сериала "Ходячие мертвецы".

Информацию о том, что грядущий девятый сезон станет последним для Рика Граймса, которого играет Линкольн, сообщил портал ComicBook.

Падающие рейтинги, недовольство гонорарами, уход ведущих персонажей, включая знаменитого Карла (Чендлер Риггз), одноглазого сына Рика в шляпе Граймса, привело к тому, что теперь о своем уходе заявил один из главных актеров в стремительно умирающем сериале, который планирует жить долго и счастливо.

Судя по всему, внимание повествования теперь сосредоточится на фигуре байкера-арбалетчика Дэрила (Норман Ридус).

Сообщается, что Линкольн покинет популярный сериал AMC после завершения следующего сезона, который в настоящее время находится в производстве.

Помимо Линкольна, ожидается, что Лорен Коэн также покинет проект, так как ее контракт включает еще лишь несколько серий.

Напомним, что ранее создатели сериала "Ходячие мертвецы" шутливо прошлись по "Звездным войнам", а в ответ получили ироничный пряничный оммаж от "Улицы Сезам".

Ранее мы сообщали, что у сериала может появиться зимний спин-офф.

Премьера девятого сезона ожидается осенью 2018 года.