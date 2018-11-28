Новости

Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году 00:55
ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах с 57,4 процента голосов 00:48
ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море 00:06
ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе 00:01
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи 28.11.2018
Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве 28.11.2018
Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей 28.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 28.11.2018
В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года 28.11.2018
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 28.11.2018
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 28.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 28.11.2018
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 28.11.2018
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 28.11.2018
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 28.11.2018
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 28.11.2018
Из группы Serebro ушли все участницы 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 28.11.2018
Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 28.11.2018
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 28.11.2018
В Кремле пройдет прием по случаю юбилея Конституции 28.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 23:58
Рубрика: Экономика

Долг потолком красен

Банк России все же ограничит ставки по микрозаймам
Текст: Роман Маркелов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск №7731 (268)
Банк России, несмотря на просьбы рынка, намерен оставить в силе планируемые для микрофинансовых организаций (МФО) требования по снижению потолка суммы долга заемщика и ограничению ежедневной процентной ставки. При этом ЦБ собирается в ближайшие годы передать саморегулируемым организациям ряд надзорных функций над небольшими микрофинансовыми институтами - МФО, ломбардами и кредитными кооперативами.

Три изменения в регулировании МФО Банк России предложил еще в феврале. Во-первых, это сокращение к середине 2020 года максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника, с нынешнего трехкратного размера займа до полуторного. Также ЦБ предложил ограничить ежедневную ставку с июля 2019 года 1%, сейчас же она превышает 2%. Третье предложение - создать финансовый продукт-альтернативу для займов "до зарплаты" с максимальной суммой 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. Законопроект сейчас рассматривает Госдума.

Рынок предсказуемо принял инициативы без энтузиазма. Так, в начале ноября СРО "МиР" направляла в ЦБ, минфин и минэкономразвития письма, где призывала отказаться от ограничения дневной ставки и ввода спецпродукта. Взамен предлагалось ограничение ставки исходя из действующей полной стоимости кредита, деленной на 365, а также снижение максимального уровня переплаты до однократного.

Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей

Но, вероятно, компромисса не будет. Предложенные ЦБ меры - уже компромиссная позиция, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Депутаты хотели еще более жестких ограничений. "Это не золотая, но середина: мы защищаем потребителей и оставляем рынок на плаву. Напрямую законопроект все равно касается только займов "до зарплаты". Сегменты потребительских займов и займов для бизнеса, по большому счету, останутся вне этих ограничений", - сказал Чистюхин.

Рынок микрофинансирования сейчас сжимается, но эта тенденция не носит отрицательного характера, поскольку уходят неработающие компании, подчеркнул зампред ЦБ на пленарном заседании конференции. Так, по оценке директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, в 2018 году свернули работу около 2000 МФО, ломбардов и кредитных кооперативов. Однако с точки зрения роста бизнеса ситуация разнонаправленная: если у МФО портфель быстро растет и по динамике с этим может сравниться только инвестиционное страхование жизни, то у ломбардов он, напротив, сжимается, рассказал Чистюхин.

По его словам, регулятор намерен плотно следить за работой крупных игроков рынка, а надзор за небольшими участниками он передаст через несколько лет на откуп саморегулируемых организаций. Те будут принимать отчетности и информировать ЦБ.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы