Банк России, несмотря на просьбы рынка, намерен оставить в силе планируемые для микрофинансовых организаций (МФО) требования по снижению потолка суммы долга заемщика и ограничению ежедневной процентной ставки. При этом ЦБ собирается в ближайшие годы передать саморегулируемым организациям ряд надзорных функций над небольшими микрофинансовыми институтами - МФО, ломбардами и кредитными кооперативами.

Три изменения в регулировании МФО Банк России предложил еще в феврале. Во-первых, это сокращение к середине 2020 года максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника, с нынешнего трехкратного размера займа до полуторного. Также ЦБ предложил ограничить ежедневную ставку с июля 2019 года 1%, сейчас же она превышает 2%. Третье предложение - создать финансовый продукт-альтернативу для займов "до зарплаты" с максимальной суммой 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. Законопроект сейчас рассматривает Госдума.

Рынок предсказуемо принял инициативы без энтузиазма. Так, в начале ноября СРО "МиР" направляла в ЦБ, минфин и минэкономразвития письма, где призывала отказаться от ограничения дневной ставки и ввода спецпродукта. Взамен предлагалось ограничение ставки исходя из действующей полной стоимости кредита, деленной на 365, а также снижение максимального уровня переплаты до однократного.

Но, вероятно, компромисса не будет. Предложенные ЦБ меры - уже компромиссная позиция, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Депутаты хотели еще более жестких ограничений. "Это не золотая, но середина: мы защищаем потребителей и оставляем рынок на плаву. Напрямую законопроект все равно касается только займов "до зарплаты". Сегменты потребительских займов и займов для бизнеса, по большому счету, останутся вне этих ограничений", - сказал Чистюхин.

Рынок микрофинансирования сейчас сжимается, но эта тенденция не носит отрицательного характера, поскольку уходят неработающие компании, подчеркнул зампред ЦБ на пленарном заседании конференции. Так, по оценке директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, в 2018 году свернули работу около 2000 МФО, ломбардов и кредитных кооперативов. Однако с точки зрения роста бизнеса ситуация разнонаправленная: если у МФО портфель быстро растет и по динамике с этим может сравниться только инвестиционное страхование жизни, то у ломбардов он, напротив, сжимается, рассказал Чистюхин.

По его словам, регулятор намерен плотно следить за работой крупных игроков рынка, а надзор за небольшими участниками он передаст через несколько лет на откуп саморегулируемых организаций. Те будут принимать отчетности и информировать ЦБ.