Белый дом озвучил темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Об этом во вторник заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, на саммите "Большой двадцатки" Трамп и его делегация встретятся со многими лидерами, "включая двусторонние встречи с президентами России и Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Также американский лидер проведет рабочий обед с главой Китая", - цитирует "Интерфакс".

Стало известно, какие темы будут обсуждаться. На первой сессии, посвященной вопросам состояния мировой экономики и будущему труда, лидеры поговорят о том, как будут меняться подходы к системе занятости в связи с цифровой трансформацией. Планируется также пообщаться на тему гендерного равенства и о том, как преодолеть разрыв между мужчинами и женщинами в доступе к образованию и владению собственностью.

Второе заседание будет посвящено вопросам координации макроэкономической политики, финансового урегулирования, реализации реформы в налоговой сфере и вопросам торговли. На третьем заседании главы государств обсудят вопросы устойчивого развития и климата. На саммите также будет уделено внимание энергетике, инфраструктуре и продовольственной безопасности.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе пройдет 29 ноября - 1 декабря.