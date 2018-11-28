Новости

Пентагон: Тревога в медицинском центре ВМС США была учебной 01:28
Белый дом озвучил темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20 01:06
Названа вероятная причина пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" 00:51
СМИ: Ким Чен Ын готов пустить проверяющих на ядерные объекты КНДР 00:30
Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы 27.11.2018
В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду" 27.11.2018
Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 27.11.2018
В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке звонка Путину 27.11.2018
Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 27.11.2018
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 27.11.2018
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 27.11.2018
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 27.11.2018
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 27.11.2018
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 27.11.2018
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 27.11.2018
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 27.11.2018
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 27.11.2018
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 27.11.2018
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 27.11.2018
Игра на контрастах: новая коллекция платков и шарфов Prada 27.11.2018
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 27.11.2018
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 27.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
28.11.2018 01:06
Рубрика: Власть

Белый дом озвучил темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Об этом во вторник заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, на саммите "Большой двадцатки" Трамп и его делегация встретятся со многими лидерами, "включая двусторонние встречи с президентами России и Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Также американский лидер проведет рабочий обед с главой Китая", - цитирует "Интерфакс".

Лавров: противники Трампа и Путина могут прибегнуть к провокациям

Стало известно, какие темы будут обсуждаться. На первой сессии, посвященной вопросам состояния мировой экономики и будущему труда, лидеры поговорят о том, как будут меняться подходы к системе занятости в связи с цифровой трансформацией. Планируется также пообщаться на тему гендерного равенства и о том, как преодолеть разрыв между мужчинами и женщинами в доступе к образованию и владению собственностью.

Второе заседание будет посвящено вопросам координации макроэкономической политики, финансового урегулирования, реализации реформы в налоговой сфере и вопросам торговли. На третьем заседании главы государств обсудят вопросы устойчивого развития и климата. На саммите также будет уделено внимание энергетике, инфраструктуре и продовольственной безопасности.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе пройдет 29 ноября - 1 декабря.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая