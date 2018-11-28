Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему

По данным исследований холдинга "Ромир", сторонников позитивных ожиданий от жизни больше, чем тех, кто настроен пессимистично.

Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему. При этом 7 процентов из них заявляют о своих ожиданиях с абсолютной уверенностью. Около 24 процентов не верит в позитивные изменения. Но почти половина россиян - 41 процент - заняли выжидательную позицию, они полагают, что в ближайшие годы резких или заметных перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону не случится.

При этом чаще всего позитивны молодые люди: 40 процентов из них в возрасте от 18 до 24 лет считают, что жизнь в России "скорее всего изменится в лучшую сторону". С увеличением возраста опрошенных их оптимизм снижается. Среди тех, кому более 60 лет, в перемены к лучшему верят лишь 25 процентов. Но однозначными пессимистами в опросе себя показали лишь 15 процентов россиян разных возрастов.

В целом - 35 процентов оптимистов и 41 процент сдержанных оптимистов - создают позитивный фон ожидания реальных перемен.