В Австралии вырастили быка ростом с баскетболиста Майкла Джордана

Владелец животноводческих ферм в Западной Австралии Джефф Пирсон вырастил самого крупного на "зеленом континенте" быка по кличке Кникерс. Рост производителя голштино-фризской породы достигает в высоту 1,94 метра, а вес - почти полторы тонны.
Высота животного примерно равна росту знаменитого баскетболиста Майкла Джордана. Достичь таких показателей, как сообщает газета Daily mail, удалось за семь лет жизни на ферме Лэйк Престон. Из-за больших габаритов животное отказались принимать на местной скотобойне, хотя подсчитано, что из быка можно было бы сделать примерно 4000 гамбургеров. В итоге фермер решил использовать Кникерса в роли внушительного пастуха для коров и телят.
"Куда бы ни отправился этот гигант остальные обитатели фермы послушно следуют за ним", - заявил Джефф Пирсон.
Теперь причины большого роста животного изучают ветеринары и зоотехники, чтобы можно было регулировать размеры коров на ферме.
Однако, несмотря на внушительные размеры, Кникерс - это не самый большой бык в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, рост итальянского быка Беллино в высоту достигает 210 сантиметров.
Knickers is the beefiest of beefy boys, and I am OBSESSED. pic.twitter.com/l0ke7WRBMO— Bailey Hemphill (@bailsofhemp) 27 ноября 2018 г.