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Рубрика: В мире

В Австралии вырастили быка ростом с баскетболиста Майкла Джордана

Текст: Николай Грищенко

Владелец животноводческих ферм в Западной Австралии Джефф Пирсон вырастил самого крупного на "зеленом континенте" быка по кличке Кникерс. Рост производителя голштино-фризской породы достигает в высоту 1,94 метра, а вес - почти полторы тонны.

Фото: depositphotos.com
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Высота животного примерно равна росту знаменитого баскетболиста Майкла Джордана. Достичь таких показателей, как сообщает газета Daily mail, удалось за семь лет жизни на ферме Лэйк Престон. Из-за больших габаритов животное отказались принимать на местной скотобойне, хотя подсчитано, что из быка можно было бы сделать примерно 4000 гамбургеров. В итоге фермер решил использовать Кникерса в роли внушительного пастуха для коров и телят.

"Куда бы ни отправился этот гигант остальные обитатели фермы послушно следуют за ним", - заявил Джефф Пирсон.

Теперь причины большого роста животного изучают ветеринары и зоотехники, чтобы можно было регулировать размеры коров на ферме.

Однако, несмотря на внушительные размеры, Кникерс - это не самый большой бык в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, рост итальянского быка Беллино в высоту достигает 210 сантиметров.

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