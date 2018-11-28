Леонид Драпкин бросил курить 9 мая 1945 года, окончив войну техником штурмовика Ил-2. А в середине шестидесятых как следователь прокуратуры Свердловской области он в составе оперативной группы брал одного из первых советских маньяков, а также опаснейшую организованную банду, весть о которой дошла даже до радиостанций "Би-Би-Си" и "Свободная Европа".

Драпкин до сих пор считает, что раскрыть можно самое запутанное преступление. Сейчас как профессор и доктор юридических наук он продолжает работать, в Уральской государственной юридической академии учит раскрывать преступления будущих следователей, несмотря на то, что на днях Леониду Яковлевичу исполнилось 94 года.

На нашу встречу живая легенда прокуратуры Урала пришел с палочкой. Но во время беседы острый как бритва ум позволял ему мгновенно реагировать на мои вопросы, живо вспоминать все обстоятельства многочисленных дел 30-40-50-летней давности, с именами и даже отчествами не только злодеев, но и свидетелей. Это походило на какой-то цирковой номер, учитывая возраст моего собеседника. Казалось, такого не может быть.

- Как вам удалось не только дожить до таких лет, но и сохранить такую ясность ума? Есть секрет? Наверняка же есть? Не может не быть, - интересуюсь у Драпкина.

- Надо всегда тренировать свой мозг. Много читать, думать, напряженно думать и писать. Знаете, сколько у меня монографий и стихов?

- Но, постойте - прерываю его, - мыслителей на земле во все времена было предостаточно…

- Ну, еще надо жить с добротой в сердце, не подличать.

Но и этот ответ Драпкина меня не удовлетворил. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что он в свободное от работы время до сих пор ходит в магазин за продуктами. Хотя в самом деле, а кому еще ходить. Не жену же посылать, она-то ведь тоже уже не девочка, 86 лет исполнилось.

Интересно, что специального режима питания Драпкин не придерживается. Ест все, что приготовит супруга. А в военные годы так и вообще выбирать не приходилось, ел, что придется.

Хотя тем, кто зациклен на еде, вот рецепт от уральского долгожителя.

На завтрак на столе Драпкина всегда каша. Каши самые разные, но особенно он отметил овсянку.

Распорядок дня в 94 года: По утрам Драпкин на протяжении всей жизни делает зарядку (самые элементарные упражнения), которая помогает проснуться, взбодрится и в голове выстроить рабочий день. Днем обязательно: много чтения. Читает, в основном, специальную литературу по уголовному процессу и криминалистике, увлекается математической логикой.

Но самый важный секрет долголетия, по его словам, - в непрерывном труде. "Когда я отдыхаю или когда жена заставляет меня отдыхать (например, поехать в санаторий), я сразу чувствую себя неважно", - рассказал Драпкин.

Леонид Яковлевич ежемесячно выпускает по 7-8 научных статей по вопросам криминалистики, пишет научные труды ежедневно. За последние 2 месяца написал большую монографию по проблемам раскрытия неочевидных преступлений.

- Как расследовали дела, когда еще не было генетическо-молекулярной экспертизы, видеокамер, сотовых телефонов, компьютеров, электронной базы отпечатков пальцев? - интересуюсь у него.

- Да, так же, как и сейчас. Хотя есть категория дел, которые раскрываются не оперативным путем, а с помощью интуиции. Но, чтобы озарение пришло, этому должна предшествовать напряженнейшая работа мозга, - полагает Драпкин и в качестве примера приводит одно из своих первых дел, когда он только начал работать следователем одной из районных прокуратур Свердловска, как в 1950-ые годы именовался Екатеринбург.

Тогда возле железнодорожных путей был найден труп бригадира грузчиков торговой базы Равиля Исанаева. Оказалось, что в день смерти он получил зарплату, сильно выпил со своими подчиненными прямо на работе и потом с ними повздорил. Казалось, дело было плевым. Но когда стали проверять собутыльников убитого, оказалось, что у всех алиби. Исанаев после ссоры с ними ушел, а их, пьяных, не выпустили за пределы базы. Охранник позвонил в милицию и их забрали в вытрезвитель. Дело грозило стать тупиковым.

Небольшая зацепка появилась, на третьи сутки, когда при опросе путевых обходчиков нашли свидетельницу. Она рассказала, что видела на путях сильно пьяного мужчину и двух трезвых мужчин, которые тащили на плечах какие-то "чемоданчики". Она попросила их помочь пьянице, чтобы тот не попал под поезд. Незнакомцы мгновенно и даже, как показалось обходчице, с какой-то радостью согласились, бросив "чемоданчики" с металлическим стуком прямо в лужу. На этом информация исчерпывалась. Мужчин обходчица не запомнила, так как поздней осенью было дождливо и темно.

Драпкин чувствовал, что это и были убийцы, скорее всего случайные, которые стали чистить карманы пьяного мужчины и случайно убили его ударом руки в горло, когда тот стал сопротивляться. Но искать двух мужчин без особых примет в огромном городе, было все равно, что иголку в стоге сена. Однако, Драпкину не давали покоя таинственные "чемоданчики". Он понимал, раз убийцы легко их кинули в лужу, то они были им не особо ценны. Что это могло быть?

После длительного, но безрезультатного мозгового штурма с коллегами из оперативной группы, Драпкин в какой-то момент вышел из кабинета освежиться на улицу. Там оперативный "козлик" как раз привез в отдел нарушителей. У водителя "запарил" двигатель и он поднял капот, чтобы охладить радиатор.

Интуитивная догадка как молния поразила молодого следователя. Он бросился назад в кабинет к коллегам, едва ли не крикнув с порога, что дело, скорее всего, раскрыто и надо срочно ехать брать убийц. Чем несказанно удивил своих сослуживцев. Но версия Драпкина была логична. В том направлении, в котором шли подозреваемые, располагался известный операм пункт вторчермета, куда, бывало, особенно по ночам притаскивали ворованный металл. Интуиция не подвела Драпкина. Подъехав к пункту, опера увидели аккуратно прислоненные к стене два радиатора. Остальное было делом техники. У хозяйки пункта выяснили, кто их принес в тот день. Так и вышли на убийц, нигде не работавших жителей Свердловска.

Любовь не упускать ни одной мелочи помогла Драпкину и в деле с серийным убийцей. В 1966 году, когда и одно то убийство было происшествием всесоюзного масштаба, в области стали насиловать и убивать женщин. Выйти на маньяка удалось после пятого трупа. Испачкавшись в крови, преступник переоделся прямо в парке, а сумку с одеждой бросил. В сумке помимо окровавленной одежды Драпкин нашел обрывок страницы из какого-то журнала. Отправив запрос в библиотеку, выяснил, что она из журнала "Работница" за февраль 1966 года. Тогда это было лимитированное издание, выписывал которое только относительно узкий круг партийных работников и чиновников. Это и подвело маньяка. Драпкин быстро вычислил всех немногочисленных подписчиков журнала "Работница" в этой округе. Так и вышли на убийцу, которым оказался майор советской армии Кошленко, секретарь партийной организации всех военпредов Свердловска.

Кстати, верность долгу и Родине - это еще один из секретов долголетия от Драпкина.

В 90-х годах с развалом СССР Леониду Яковлевичу его знакомые предлагали эмигрировать в Израиль. Драпкин признает, что там бы он сейчас получал бы гораздо большую пенсию и жил бы богаче. Но бывший советский прокурор-криминалист слишком любит свой родной Екатеринбург и свою работу.

- Пару лет назад мне приснился Бог, - сказал Леонид Яковлевич, когда мы с ним уже прощались, - Я его не видел, но понимал кто это. Он мне сказал: "Ленька, я дарю тебе еще семь лет жизни".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"