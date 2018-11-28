В ноябре дом Cartier представил коллекцию часов Ballon Blanc, продолжающую стиль знаменитой Ballon de Cartier.

Характерные черты Ballon de Cartier - безель с бриллиантовым паве и циферблат с эффектом "солнечные лучи" - получили новую интерпретацию. Синий кабошон Ballon Bleu сменился белым бриллиантом круглой огранки. Этот бриллиант, закрепленный в положении "4 часа" на циферблате Ballon Blanc, и дал название модели (фр. blanc - "белый"). Изящные часы идеально дополнят деловой или вечерний образ. Диаметр корпуса из розового золота - 26 или 30 мм