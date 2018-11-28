ЦБ объявил о возможном возобновлении покупок валюты с 15 января

При сохранении текущей ситуации на финансовых рынках Банк России считает возможным возобновить регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила сразу после новогодних праздников, с 15 января, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Она подтвердила, что окончательное решение будет принято в связке с решением по ключевой ставке на "опорном" заседании совета директоров регулятора 14 декабря. В сентябре Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку и одновременно (и неожиданно) объявил о приостановке регулярных покупок валюты для Минфина как минимум до конца года.

В рамках моратория резервы правительства фактически продолжают пополняться, но уже за счет золотовалютных резервов Банка России (он не транслирует эти операции на внутренний рынок). График наверстывания упущенных покупок должен быть объявлен после решения по возобновлению регулярных операций.

Мораторий на покупки валюты этой осенью поддерживал национальную валюту, "уведя" с рынка все доходы бюджета от превышения нефтяными ценами уровня в 40 долларов за баррель. Так, только в ноябре Банк России не совершил покупок валюты на более чем полтриллиона рублей.