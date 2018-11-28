Черданцев: В "Спартаке" наладилась обстановка внутри команды

Каковы ваши ожидания от предстоящего матча "Спартака" в Лиге Европы?
Георгий Черданцев: Если бы все можно было знать заранее, было бы очень просто. Думаю, что у "Спартака" есть хорошие шансы выйти в плей-офф, несмотря на все те сложности, которые окружают команду в последнее время. Игра с "Крыльями Советов", которая была дебютной для Олега Кононова, показала, что потенциал у команды есть. Конечно, она далека от оптимального состояния - и физического, и любого другого. Но волевая победа, первая в сезоне, мне кажется, должна вселить в команду дополнительную уверенность в том, что она способна играть, добиваться результатов. Потом, "Рапид" все-таки, при всем уважении, команда, которая именно сейчас находится не в лучшем состоянии, и это на руку "Спартаку". Конечно, заранее записывать на "красно-белых" три очка не стоит, потому что, как мы видим, у российских команд возникают проблемы с командами из чемпионата Чехии. Поэтому пока говорить не о чем, но я надеюсь, что все у нашей команды будет нормально.
Какое впечатление оставил матч с "Крыльями Советов"? Увидели ли вы какое-то принципиальное отличие этого "Спартака" от того, что был до прихода Кононова?
Георгий Черданцев: Самое главное, что есть в "Спартаке" - обстановка внутри команды, она, совершенно очевидно, наладилась. Кононов толком никого не тренировал, все же разъехались по сборным, они провели несколько тренировок за месяц. В его распоряжении были остальные игроки, но это все равно не полноценная работа, поэтому ни о каком почерке Кононова пока говорить не приходится. Думаю, что мы сможем оценивать какую-то игру Кононова только в марте после зимних сборов, когда команда будет целенаправленно работать и готовиться к возобновлению сезона, ни на что не отвлекаясь. Сейчас же главное, что успел сделать Кононов - это объединить команду и вернуть ей сосредоточенность на футболе. Думаю, этот психологические аспект сейчас даже более важен, чем какие-то игровые вещи.
Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером. Но многие болельщики приняли это в штыки, заявив, в том числе в комментариях под этой фотографией в соцсетях, что продолжат акции против Глушакова. Насколько сейчас это может помешать команде? И насколько это может являться дестабилизирующим фактором?
Георгий Черданцев: Мне трудно давать оценку, не находясь внутри команды. Но это дестабилизирующий фактор, безусловно. Явно это делается сознательно, потому что люди преследовали какие-то благие намерения, и все вопросы можно было решить в цивилизованном ключе по окончании сезона, а не опускаться до абсолютно неприемлемого, на мой взгляд, поведения. Ничего, кроме отвращения, у меня это не вызывает. Я никаких комментариев в интернете уже очень давно не читаю, потому что это воплощение зла. Поэтому для меня написанного в Сети просто нет. Я воспринимаю только прямую речь, сказанную человеком мне лично. Конечно, это ситуация абсолютно ненормальная, но я уверен, что она разрешится в ближайшее время, просто сейчас команда сосредоточена на достижении результата. Позиция Кононова достаточно четко прозвучала: он сказал вслух, что он не позволит влиять на команду и игроков извне. Ситуация странная: пришел новый тренер, на кону путевка в плей-офф Лиги Европы, предстоит важнейший матч с "Локомотивом". Кроме того, будет игра на Кубок, где у "Спартака" из-за вылета ряда фаворитов есть неплохие шансы наконец завоевать трофей, который он не выигрывал многие годы. И все это выглядит очень некрасиво. Всему свое время, и претензии футболистам можно было бы оформить в ином ключе, и уж никак не накануне важнейших матчей. Еще раз повторюсь: со стороны мне это оценивать сложно. Но если команда своему лидеру доверяет и делает это публично, то тогда вопрос: чего, собственно, люди хотят? Команда недвусмысленно дает понять, что Глушаков - капитан, а тренер заявляет, что рассчитывает на этого игрока в ближайших матчах. Этот вопрос уже закрыт.
На данный момент "Спартак", набрав по пять очков с "Рейнджерс", идет на втором месте в турнирной таблице группы G, на балл отставая от "Вильярреала". Четыре очка на счету "Рапида". Игра "Спартак" - "Рапид" состоится в четверг 29 ноября и начнется в 18:50 по московскому времени. В прямом эфире эту встречу смогут увидеть зрители телеканала "Матч ТВ", игру прокомментируют Георгий Черданцев и Тимур Журавель.