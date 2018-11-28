Черданцев: В "Спартаке" наладилась обстановка внутри команды

У московского "Спартака" есть неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Об этом "РГ" заявил комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев. "Красно-белым" в четверг предстоит провести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы - на своем поле подопечные Олега Кононова примут венский "Рапид". По мнению Черданцева, этот соперник по силам "Спартаку", тем более, что обстановка внутри российской команды явно наладилась.

Каковы ваши ожидания от предстоящего матча "Спартака" в Лиге Европы?



Георгий Черданцев: Если бы все можно было знать заранее, было бы очень просто. Думаю, что у "Спартака" есть хорошие шансы выйти в плей-офф, несмотря на все те сложности, которые окружают команду в последнее время. Игра с "Крыльями Советов", которая была дебютной для Олега Кононова, показала, что потенциал у команды есть. Конечно, она далека от оптимального состояния - и физического, и любого другого. Но волевая победа, первая в сезоне, мне кажется, должна вселить в команду дополнительную уверенность в том, что она способна играть, добиваться результатов. Потом, "Рапид" все-таки, при всем уважении, команда, которая именно сейчас находится не в лучшем состоянии, и это на руку "Спартаку". Конечно, заранее записывать на "красно-белых" три очка не стоит, потому что, как мы видим, у российских команд возникают проблемы с командами из чемпионата Чехии. Поэтому пока говорить не о чем, но я надеюсь, что все у нашей команды будет нормально.

Какое впечатление оставил матч с "Крыльями Советов"? Увидели ли вы какое-то принципиальное отличие этого "Спартака" от того, что был до прихода Кононова?



Георгий Черданцев: Самое главное, что есть в "Спартаке" - обстановка внутри команды, она, совершенно очевидно, наладилась. Кононов толком никого не тренировал, все же разъехались по сборным, они провели несколько тренировок за месяц. В его распоряжении были остальные игроки, но это все равно не полноценная работа, поэтому ни о каком почерке Кононова пока говорить не приходится. Думаю, что мы сможем оценивать какую-то игру Кононова только в марте после зимних сборов, когда команда будет целенаправленно работать и готовиться к возобновлению сезона, ни на что не отвлекаясь. Сейчас же главное, что успел сделать Кононов - это объединить команду и вернуть ей сосредоточенность на футболе. Думаю, этот психологические аспект сейчас даже более важен, чем какие-то игровые вещи.

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером. Но многие болельщики приняли это в штыки, заявив, в том числе в комментариях под этой фотографией в соцсетях, что продолжат акции против Глушакова. Насколько сейчас это может помешать команде? И насколько это может являться дестабилизирующим фактором?



Георгий Черданцев: Мне трудно давать оценку, не находясь внутри команды. Но это дестабилизирующий фактор, безусловно. Явно это делается сознательно, потому что люди преследовали какие-то благие намерения, и все вопросы можно было решить в цивилизованном ключе по окончании сезона, а не опускаться до абсолютно неприемлемого, на мой взгляд, поведения. Ничего, кроме отвращения, у меня это не вызывает. Я никаких комментариев в интернете уже очень давно не читаю, потому что это воплощение зла. Поэтому для меня написанного в Сети просто нет. Я воспринимаю только прямую речь, сказанную человеком мне лично. Конечно, это ситуация абсолютно ненормальная, но я уверен, что она разрешится в ближайшее время, просто сейчас команда сосредоточена на достижении результата. Позиция Кононова достаточно четко прозвучала: он сказал вслух, что он не позволит влиять на команду и игроков извне. Ситуация странная: пришел новый тренер, на кону путевка в плей-офф Лиги Европы, предстоит важнейший матч с "Локомотивом". Кроме того, будет игра на Кубок, где у "Спартака" из-за вылета ряда фаворитов есть неплохие шансы наконец завоевать трофей, который он не выигрывал многие годы. И все это выглядит очень некрасиво. Всему свое время, и претензии футболистам можно было бы оформить в ином ключе, и уж никак не накануне важнейших матчей. Еще раз повторюсь: со стороны мне это оценивать сложно. Но если команда своему лидеру доверяет и делает это публично, то тогда вопрос: чего, собственно, люди хотят? Команда недвусмысленно дает понять, что Глушаков - капитан, а тренер заявляет, что рассчитывает на этого игрока в ближайших матчах. Этот вопрос уже закрыт.

На данный момент "Спартак", набрав по пять очков с "Рейнджерс", идет на втором месте в турнирной таблице группы G, на балл отставая от "Вильярреала". Четыре очка на счету "Рапида". Игра "Спартак" - "Рапид" состоится в четверг 29 ноября и начнется в 18:50 по московскому времени. В прямом эфире эту встречу смогут увидеть зрители телеканала "Матч ТВ", игру прокомментируют Георгий Черданцев и Тимур Журавель.