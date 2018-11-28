Что хранит в своем кабинете президент ИИХФ Рене Фазель

Цюрих, где в рамках серии KHL World Games проходят вынесенные игры КХЛ, для всего хоккейного мира - особенный город. Ведь именно здесь располагается штаб-квартира Международной хоккейной федерации, ИИХФ. Российские журналисты, прибывшие в Цюрих, не стали пренебрегать этим фактом и в свободный от игр день отправились на экскурсию в офис главной хоккейной организации.

Несмотря на то, что штаб-квартира ИИХФ находится недалеко от исторического центра города, с непривычки по пути к ней можно немного заблудиться, что мы благополучно и сделали. В итоге нам пришлось преодолеть длиннющий туннель прежде, чем мы наконец увидели перед собой табличку с заветными буквами IIHF. Рядом, массивные кованные ворота: через них посетители попадают на ухоженную территорию старинного особняка, который и является нынешней резиденцией руководства ИИХФ.

Трехэтажный дом был построен в середине 18-го века: в свое время сад, окружавший особняк, считался самым большим в Цюрихе. К слову, наличие свободного пространства и стало одним из факторов, побудивших ИИХФ купить здание в 2001 году. Дополнительное место требовалось для постройки нового корпуса, где спокойно смогли бы разместиться все штатные сотрудники. К слову, сейчас таковых 33 человека. Большая часть из них работает как раз-таки в новом здании, представляющим собой трехэтажный стеклянный прямоугольник. У входа нас встречает глава отдела коммуникаций и маркетинга ИИХФ Адам Стейс. На чемпионатах мира его можно увидеть, неизменно сопровождающим президента Рене Фазеля, а сейчас он любезно согласился побыть для нас экскурсоводом.

- На верхнем этаже находятся комнаты, где работают над организацией различных соревнований, - Адам сразу начинает с рассказа об устройстве стеклянного корпуса. - Там проходят встречи с представителями оргкомитетов самых разных турниров, чемпионатов мира, молодежных и юниорских мировых первенств, женских чемпионатов мира. На втором этаже - спортивный отдел. Здесь занимаются подготовкой турниров в Азии ну и всем, что касается непосредственно спорта. На первом этаже мой отдел, коммуникаций и маркетинга, а также отдел информационных технологий. Там же есть кафетерий. А также архив, в котором хранятся протоколы всех игр со всех чемпионатов мира. Мы работаем над оцифровкой этих протоколов. И, надеюсь, что в один прекрасный день мы закончим эту работу. У нас была проблема с наводнением в прежнем здании, из-за чего мы потеряли много протоколов. Слава богу, большую часть удалось восстановить.

Руководство и администрация ИИХФ размещаются непосредственно в особняке, который был полностью отреставрирован за счет федерации. Стоит особняк на небольшом возвышении: от ворот к нему ведут ступеньки, обрамленные статуями. "Вилла Луи Магнуса" - гласит надпись над одним из трех входов внутрь. Луи Магнус - французский фигурист, основавший Международную федерацию хоккея и ставший ее первым президентом.

Переступив порог, сразу понимаешь, что к истории здесь относятся с почтением. Обустройство особняка под нужды ИИХФ не помешало сохранить его внутреннее убранство практически в первозданном виде. В коридорах все так же стоит старинная деревянная мебель, на стенах висят приобретенные, видимо, предыдущими владельцами особняка картины. В одной из комнат на первом этаже, с которого мы начинаем осмотр, расположился небольшой музей. В шкафах за стеклом раритетные свитера, элементы хоккейной амуниции, шайбы, кубки. Среди экспонатов выделяется внушительных размеров макет Собора Василия Блаженного, что на Красной плошади в Москве. Прямо над ним - доска почета с изображениями всех 13 президентов ИИХФ. В четвертом ряду - одно-единственное фото Рене Фазеля, бесменно возглавляющего федерацию с 1994 года. Портрет явно с тех времен: швейцарец на нем совсем молодой и беззаботно смеется.

- Пока нет президента, можно сходить в его кабинет, - Адам улыбается, но не шутит. И вот по винтовой лестнице с резными перилами мы поднимаемся на второй этаж, где работает Рене Фазель. Сам швейцарец действительно отсутствует: он уехал в Японию на совещание по поводу проведения Олимпиады-2020 в Токио.

По сути, комната Фазеля - это продолжение музея ИИХФ, только в более личном измерении. Шкафы по углам заставлены всевозможными подарками. Среди них едва ли не большую часть занимают предметы, имеющие отношение к России. Фарфоровая Спасская башня, непочатая бутылка водки элитной марки, медали, чаши, картины. На тумбочке вместе с семейными фотографиями, - русская икона Богоматери в позолоченном окладе. Отдельное место занимает совсем свежий артефакт: статуэтка в виде петли, которую ИИХФ получила этой осенью, став лауреатом престижной премии "Мир и спорт".

Фото: Илья Соболев/РГ

Непосредственно рабочий стол Фазеля стоит практически посередине кабинета. В углу - изразцовая печка, от которой в комнате еще уютней. Интересно, использует ли ее президент по назначению холодными зимними вечерами? Узнать ответ на этот вопрос уже нет времени: нам вежливо, но настойчиво предлагается покинуть особняк. Впрочем, и снаружи много чего интересного. Например, на площадке перед парадным входом выложены таблички всех чемпионов мира. А на одной из стен особняка отмечены все страны-члены ИИХФ. Для тех, кто в федерацию еще не вступил, предусмотрительно оставлено свободное место.

Напоследок Адам рассказывает еще несколько любопытных фактов. Например, о том, что территорию перед особняком иногда заливают льдом для своих. Эта традиция началась в год 100-летия хоккея, когда здесь рассекали мэр города и местная детвора. "Приезжайте покататься и вы, будем вам рады", - говорит наш экскурсовод. Кажется, это неплохой повод, чтобы вернуться сюда еще раз.