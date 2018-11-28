Что надо иметь в виду, чтобы лекарство лечило, а не калечило

Большинство россиян склонны к самолечению: чуть что - хватаемся за таблетки и не боимся переборщить. А к врачу обычно идем, когда не можем справиться сами. По прогнозам, к 2020 году число людей, ежедневно принимающих минимум одно лекарство, превысит половину населения планеты. Результат бесконтрольного использования медикаментов плачевный - более 50 процентов наземных вод загрязнено, в воде и рыбе находят следы антибиотиков, антидепрессантов, гормональных и противовоспалительных препаратов, об этом шла речь на "круглом столе" "Экспертно о главном". Эксперты объяснили, почему принимать лекарства нужно только когда это необходимо и как это делать правильно.

Лекарство - не еда

"Результаты опросов говорят, что для россиян характерна низкая персональная ответственность за свое здоровье, - считает аналитик Ipsos Comcon Екатерина Корконосова. - За последние 25 лет в сознании нашего населения сформировался некий фатализм, связанный с не очень высокой продолжительностью жизни. Мы не думаем о том, как сохранить хорошее самочувствие, мы рассуждаем примерно так: "Все равно умрем. Так лучше я сейчас вволю поем и выпью, а что будет завтра - не важно".

Правда, когда здоровье начинает сдавать, человек пускается в другую крайность: считает, что с помощью лекарств сможет вновь обрести бодрость. Опросы показывают: у большинства нет настороженности к применению лекарств. О побочных эффектах и возможных осложнениях при их приеме люди знают, но на потребительское поведение это не влияет.

"Многие на первом этапе могут отдавать предпочтение препаратам растительного происхождения, считая их более безопасными, но так же легко переходят на сильнодействующие химические препараты. Тем более что для этого нет барьеров - в аптеке можно без проблем купить и антибиотик, и другие рецептурные лекарства, которые должен назначать врач", - говорит эксперт.

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

В результате, например, антибиотики люди начинают принимать при простуде, вирусных инфекциях, что не только бесполезно, но иногда просто опасно. А отдаленный эффект от избыточного применения антибиотиков - возбудители заболеваний мутируют, возникают новые антибиотикорезистентные их разновидности. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется уже более 480 тысяч новых случаев заболеваний особо тяжелыми формами туберкулеза, которые не поддаются лечению всеми известными на сегодня антибактериальными препаратами. То же происходит при применении противомалярийных препаратов и лекарств, необходимых при лечении осложнений ВИЧ/СПИДа.

Безопасных лекарств нет

"Существует четкая система контроля качества лекарств, - объясняет завкафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней МГМУ им. Сеченова профессор Евгения Ших. - Прежде чем лекарство выводится на рынок, оно должно быть зарегистрировано минздравом. А для этого производитель обязан предоставить документы, доказывающие безопасность и эффективность препарата. На доклиническом этапе новый препарат проходит проверку на токсичность. Проходят исследования на генетическом уровне. Проверяется влияние на репродуктивную систему - на беременных животных, и т.д. И только если доклинический этап прошел успешно, регулятор дает разрешение на проведение клинических исследований, когда определяется эффективность препарата, а также соотношение эффективность/безопасность уже на пациентах".

Мы слишком легко относимся к лекарствам, и это снижает эффективность лечения

Но и после того, как лекарство вышло на рынок, контроль продолжается - работает система фармаконадзора. Все исследования проводятся на ограниченном числе людей и ограниченное время, а фармаконадзор помогает отследить возможные отдаленные последствия воздействия лекарства.

Сейчас в США, например, разгорелся очередной фармакологический скандал. Тысячи мужчин, получавших препараты тестостерона ради сохранения мужской силы, оказались в зоне риска по инфарктам и инсультам - таковы отдаленные последствия применения препарата.

Побочные эффекты, выявленные во время клинических испытаний, указаны в инструкции к лекарству, как и противопоказания, и случаи, в которых препарат должен применяться с осторожностью. Поэтому бумажный вкладыш, который есть в каждой упаковке, стоит изучить. Что касается отдаленных реакций, тут тоже надо знать, как себя вести правильно.

"Если во время приема препарата возникают нежелательные явления, пациент должен сообщить об этом врачу. А врач - передать эти сведения в фармаконадзор. Только собрав определенную базу данных, можно четко определить, является ли это нежелательное явление побочным действием лекарства", - пояснила Евгения Ших.

Только если нужно

В России нет системы утилизации неиспользованных лекарств. Частные компании предлагают такие услуги, но в большинстве случаев остатки и просроченные медикаменты ликвидируются точно так же, как и изъятый из оборота контрафакт: сжигают, сливают в промышленную канализацию, а чаще всего захоранивают на обычных полигонах. Оттуда активные компоненты просачиваются в почву, загрязняют воду. Поэтому эксперты рекомендуют хотя бы на бытовом уровне не покупать лекарств больше, чем надо на курс лечения, не накапливать запасы в домашней аптечке.

Конкретно

Как проверить подлинность

1. Изучаем упаковку

- Дизайн каждой упаковки лекарства уникален. Причем время от времени фармпроизводители его меняют, чтобы лекарство было труднее подделать. Любые изменения во внешнем виде упаковки производитель регистрирует в минздраве. Посмотреть, как выглядит "правильная" упаковка лекарства, можно на официальном сайте производителя.

- Покупая лекарство в аптеке, обращаем внимание на упаковку, она должна быть целостной, не мятой. Внутри - обязательно инструкция по медицинскому применению.

- На упаковке указаны: регистрационный номер, номер серии препарата, дата изготовления и срок годности, штрихкод.

- Гомеопатические препараты проходят процедуру регистрации в минздраве наравне с другими лекарствами. На упаковке должна быть пометка "гомеопатическое лекарство".

- Биологически активные добавки (БАД) лекарством не являются. Это означает, что при их регистрации клинические исследования с оценкой эффективности, как правило, не производятся. Пометка "не является лекарственным средством" обязательно должна присутствовать на упаковке.

- Государственной регистрацией БАД занимается Роспотребнадзор.

2. Просим сертификат

- Если возникают какие-то сомнения, имеем полное право попросить у провизора сертификат на лекарство. В этом документе дублируются все данные, указанные на упаковке.

3. Проверяем регистрацию

- Регистрационный номер лекарственного препарата всегда начинается с буквы (например, ЛП-001450). Если вы купили БАД, его регистрационный номер содержит буквы в середине номера.

- Проверить номер регистрационного удостоверения можно на сайте Росздравнадзора.