В рамках национальной программы "Демография" к 2024 году 425 тысяч человек старше 50 лет пройдут опережающее обучение. По сути, на курсы профессиональной переподготовки отправят каждого второго из обратившихся в службу занятости в зрелом возрасте. Государство готово тратить на это пять миллиардов рублей ежегодно.

Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев во время визита в Екатеринбург на национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. К реализации проекта "Старшее поколение" планируется привлечь союз "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия").

- У союза есть интересные практики, российские команды с отрывом побеждают на мировых чемпионатах - все это подтверждает эффективность выстроенной за несколько лет системы. Рассчитываем, что совместные усилия позволят перевести рабочую силу на новый уровень, - подчеркнул Денис Васильев.

Опыт работы со старшим поколением у "Ворлдскиллс" имеется: четверть мастеров академии перешагнула планку в 50 лет, теперь основная задача - переориентировать 213 образовательных центров, занимающихся школьниками и студентами колледжей и техникумов, на переподготовку взрослых. Для этого нужны специальные программы и технологии: в "серебряном" возрасте учебник за ночь до экзамена не одолеешь.

Не менее важно изменить мотивацию специалистов зрелого возраста. Переубедить их, что пик карьеры позади, и осталось лишь тихо дожидаться пенсии, призван национальный чемпионат "Навыки мудрых". Первый финал по стандартам WorldSkills среди мастеров старше 50 состоялся в сентябре в Москве, в нем участвовало 130 человек из 28 регионов: электромонтажники, токари, столяры, сантехники, повара, автослесари, кондитеры - всего 26 компетенций. Кроме того, было организовано 45 мастер-классов. Площадку посетили более 20 тысяч человек.

По данным Роструда, сегодня сотрудники в возрасте 50+ есть на 343 тысячах предприятий. Зарплатный максимум у них пришелся на 35-39 лет, дальше началось медленное снижение. Зрелые кадры для работодателя, с одной стороны, ценны, так как дают хорошую производительность и выполняют роль наставников для молодежи. С другой стороны, 85 процентов "предпенсионеров" никогда не проходили курсы повышения квалификации. К тому же они, как правило, слабо владеют цифровыми технологиями, тогда как современная экономика требует быстрой адаптации к технологическим изменениям и новым промышленным реалиям.

Для переподготовки старшего поколения нужны специальные программы и технологии

- Эксперты старше 50 лет дают пять процентов профконсультаций, - говорит генеральный директор ресурса "Эксперт МИ" Илья Биндюк. - В лонг-лист попадает больше - 20-30 процентов, но в ходе интервью с клиентом выигрывают молодые. Возможно, люди зрелого возраста хуже себя презентуют, менее мобильны. Спрос от бизнеса на таких профессионалов есть, инфраструктура есть, остается добавить "живые" примеры вовлечения в проекты.

Помощь специалистам старшего возраста также предлагают государственные электронные сервисы: портал "Работа в России", где размещено более 1,5 миллиона вакансий со всей страны, и соцсеть деловых контактов Skillsnet. Она стартовала в начале 2018 года, сегодня в ней зарегистрировано уже больше 57 тысяч пользователей.

- Еще пару лет, и работу будут искать только в интернете, - уверен Денис Васильев. - Сеть деловых контактов более гибкая, чем база резюме. Сейчаса информация о специалисте фрагментирована по разным источникам, а благодаря электронным сервисам можно будет соединить всю ее воедино.

Позиция

Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития:

- Сегодня принципиально важен поиск новых форм работы, как с массовой переподготовкой, так и с механизмами мотивации - тем, что побуждает человека к самостоятельному развитию. Контуры этой политики пока не выработаны, государство тестирует разнообразные подходы. Платформа WorldSkills для этого крайне подходящая. Россия начинает реализовывать проекты на 28 триллионов рублей, для которых потребуются высококвалифицированные кадры.