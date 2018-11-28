Новости

ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море 00:06
ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе 00:01
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи 28.11.2018
Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве 28.11.2018
Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей 28.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 28.11.2018
В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года 28.11.2018
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 28.11.2018
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 28.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 28.11.2018
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 28.11.2018
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 28.11.2018
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 28.11.2018
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 28.11.2018
Из группы Serebro ушли все участницы 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 28.11.2018
Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината 28.11.2018
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 28.11.2018
В Кремле пройдет прием по случаю юбилея Конституции 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы 28.11.2018
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием 28.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 23:00
Рубрика: Экономика

Портфолио для деда

Академия WorldSkills и Роструд займутся профессиональной переподготовкой предпенсионеров
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск №7731 (268)
В рамках национальной программы "Демография" к 2024 году 425 тысяч человек старше 50 лет пройдут опережающее обучение. По сути, на курсы профессиональной переподготовки отправят каждого второго из обратившихся в службу занятости в зрелом возрасте. Государство готово тратить на это пять миллиардов рублей ежегодно.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев во время визита в Екатеринбург на национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. К реализации проекта "Старшее поколение" планируется привлечь союз "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия").

- У союза есть интересные практики, российские команды с отрывом побеждают на мировых чемпионатах - все это подтверждает эффективность выстроенной за несколько лет системы. Рассчитываем, что совместные усилия позволят перевести рабочую силу на новый уровень, - подчеркнул Денис Васильев.

Опыт работы со старшим поколением у "Ворлдскиллс" имеется: четверть мастеров академии перешагнула планку в 50 лет, теперь основная задача - переориентировать 213 образовательных центров, занимающихся школьниками и студентами колледжей и техникумов, на переподготовку взрослых. Для этого нужны специальные программы и технологии: в "серебряном" возрасте учебник за ночь до экзамена не одолеешь.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Для предпенсионеров предложили ввести образовательные сертификаты

Не менее важно изменить мотивацию специалистов зрелого возраста. Переубедить их, что пик карьеры позади, и осталось лишь тихо дожидаться пенсии, призван национальный чемпионат "Навыки мудрых". Первый финал по стандартам WorldSkills среди мастеров старше 50 состоялся в сентябре в Москве, в нем участвовало 130 человек из 28 регионов: электромонтажники, токари, столяры, сантехники, повара, автослесари, кондитеры - всего 26 компетенций. Кроме того, было организовано 45 мастер-классов. Площадку посетили более 20 тысяч человек.

По данным Роструда, сегодня сотрудники в возрасте 50+ есть на 343 тысячах предприятий. Зарплатный максимум у них пришелся на 35-39 лет, дальше началось медленное снижение. Зрелые кадры для работодателя, с одной стороны, ценны, так как дают хорошую производительность и выполняют роль наставников для молодежи. С другой стороны, 85 процентов "предпенсионеров" никогда не проходили курсы повышения квалификации. К тому же они, как правило, слабо владеют цифровыми технологиями, тогда как современная экономика требует быстрой адаптации к технологическим изменениям и новым промышленным реалиям.

Для переподготовки старшего поколения нужны специальные программы и технологии

- Эксперты старше 50 лет дают пять процентов профконсультаций, - говорит генеральный директор ресурса "Эксперт МИ" Илья Биндюк. - В лонг-лист попадает больше - 20-30 процентов, но в ходе интервью с клиентом выигрывают молодые. Возможно, люди зрелого возраста хуже себя презентуют, менее мобильны. Спрос от бизнеса на таких профессионалов есть, инфраструктура есть, остается добавить "живые" примеры вовлечения в проекты.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
В России создадут гериатрическую службу

Помощь специалистам старшего возраста также предлагают государственные электронные сервисы: портал "Работа в России", где размещено более 1,5 миллиона вакансий со всей страны, и соцсеть деловых контактов Skillsnet. Она стартовала в начале 2018 года, сегодня в ней зарегистрировано уже больше 57 тысяч пользователей.

- Еще пару лет, и работу будут искать только в интернете, - уверен Денис Васильев. - Сеть деловых контактов более гибкая, чем база резюме. Сейчаса информация о специалисте фрагментирована по разным источникам, а благодаря электронным сервисам можно будет соединить всю ее воедино.

Позиция

Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития:

- Сегодня принципиально важен поиск новых форм работы, как с массовой переподготовкой, так и с механизмами мотивации - тем, что побуждает человека к самостоятельному развитию. Контуры этой политики пока не выработаны, государство тестирует разнообразные подходы. Платформа WorldSkills для этого крайне подходящая. Россия начинает реализовывать проекты на 28 триллионов рублей, для которых потребуются высококвалифицированные кадры.

Экономика Работа Занятость Экономика Пенсии и пособия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы