Эксперты посоветовали купить импортные вина до Нового года

С октября этого года в России начался переход на помарочный учет алкоголя, маркироваться федеральными специальными и акцизными марками нового образца должна каждая бутылка. Однако новые марки импортеры алкоголя еще не получили, потому некоторые виды вин могут исчезнуть с полок магазинов под Новый год, рассказал "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Новых марок на импортную продукцию пока нет. А запасы марок старого образца запретят использовать уже с 1 января 2019 года", - говорит эксперт. По его словам, напечатать новые акцизные марки должно АО "Гознак". Конкурс на изготовление марок уже объявлен. Правда, его итоги подведут лишь в декабре.

Поставщики зарубежных вин обеспокоены. "Сейчас только принимаются заявки на марки. Импортеры боятся, что они не успеют их получить", - отметил в беседе с "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Марки старого образца еще можно использовать. Правда сейчас фактически их уже не купить, так как заявка подается минимум за 60 дней. А чтобы получить марки нового образца придется ждать января, поясняют эксперты. В итоге поставлять на рынок горячительные напитки в самый разгар предновогоднего сезона смогут только самые дальновидные компании, которые заранее закупили старые марки. Какие именно вина окажутся в их ассортименте предсказать сложно. Но некоторых любимых марок покупатели на полках могут не найти, говорит Павел Шапкин.

Как пояснили "РГ" в "Гознаке", образцы новых федеральных специальных и акцизных марок утверждены приказом Минфина от 24 сентября 2018 года. Со 2 ноября этого года "Гознак" уже начал отгружать новые федеральные специальные марки для российского алкоголя в соответствии с заявками производителей. Получат новые акцизные марки также импортеры. "АО "Гознак" полностью готово к началу производства акцизных марок нового образца, после заключения соответствующих контрактов на их изготовление и поставку с Федеральной таможенной службой", - отметили в акционерном обществе.

Тем не менее, эта ситуация может сыграть на руку некоторым компаниям, считает Павел Шапкин. "В наиболее выгодных условиях окажутся те торговые сети, которые сами завозят алкоголь и имеют свои логистические компании. А пострадает звено оптовых посредников, независимые импортеры будут постепенно уходить с рынка", - замечает эксперт. При этом экономия торговых сетей на логистике за счет устранения посредников приведет к снижению цен на импортный алкоголь, что даже выгодно покупателям, добавляет он.