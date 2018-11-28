Эксперты посоветовали купить импортные вина до Нового года

Новости

В Китае 22 человека погибли в результате взрыва вблизи химзавода 04:46
Критический дефект на стартовом столе Восточного устранили в октябре 04:43
Китай пообещал США жестко отстаивать свои интересы 04:16
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 04:11
Трамп назвал причину падения цен на нефть 03:58
США обвинили шесть граждан России в кибермошенничестве 03:32
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков 02:49
Видео: Акула укусила человека за голову на Багамах 02:20
Власти США оценили ущерб от природных пожаров в Калифорнии 02:13
Два жителя Канады погибли в результате нападения медведя 01:45
Пентагон: Тревога в медицинском центре ВМС США была учебной 01:28
Белый дом озвучил темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20 01:06
Названа вероятная причина пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" 00:51
СМИ: Ким Чен Ын готов пустить проверяющих на ядерные объекты КНДР 00:30
Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы 27.11.2018
В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду" 27.11.2018
Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 27.11.2018
В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке звонка Путину 27.11.2018
Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 27.11.2018
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 27.11.2018
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 27.11.2018
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 27.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
28.11.2018 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперты посоветовали купить импортные вина до Нового года

Текст: Евгений Гайва
С октября этого года в России начался переход на помарочный учет алкоголя, маркироваться федеральными специальными и акцизными марками нового образца должна каждая бутылка. Однако новые марки импортеры алкоголя еще не получили, потому некоторые виды вин могут исчезнуть с полок магазинов под Новый год, рассказал "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Новых марок на импортную продукцию пока нет. А запасы марок старого образца запретят использовать уже с 1 января 2019 года", - говорит эксперт. По его словам, напечатать новые акцизные марки должно АО "Гознак". Конкурс на изготовление марок уже объявлен. Правда, его итоги подведут лишь в декабре.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
В России исчезнут некоторые пивные напитки

Поставщики зарубежных вин обеспокоены. "Сейчас только принимаются заявки на марки. Импортеры боятся, что они не успеют их получить", - отметил в беседе с "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Марки старого образца еще можно использовать. Правда сейчас фактически их уже не купить, так как заявка подается минимум за 60 дней. А чтобы получить марки нового образца придется ждать января, поясняют эксперты. В итоге поставлять на рынок горячительные напитки в самый разгар предновогоднего сезона смогут только самые дальновидные компании, которые заранее закупили старые марки. Какие именно вина окажутся в их ассортименте предсказать сложно. Но некоторых любимых марок покупатели на полках могут не найти, говорит Павел Шапкин.

Фото: Depositphotos.com
В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее вино

Как пояснили "РГ" в "Гознаке", образцы новых федеральных специальных и акцизных марок утверждены приказом Минфина от 24 сентября 2018 года. Со 2 ноября этого года "Гознак" уже начал отгружать новые федеральные специальные марки для российского алкоголя в соответствии с заявками производителей. Получат новые акцизные марки также импортеры. "АО "Гознак" полностью готово к началу производства акцизных марок нового образца, после заключения соответствующих контрактов на их изготовление и поставку с Федеральной таможенной службой", - отметили в акционерном обществе.

Тем не менее, эта ситуация может сыграть на руку некоторым компаниям, считает Павел Шапкин. "В наиболее выгодных условиях окажутся те торговые сети, которые сами завозят алкоголь и имеют свои логистические компании. А пострадает звено оптовых посредников, независимые импортеры будут постепенно уходить с рынка", - замечает эксперт. При этом экономия торговых сетей на логистике за счет устранения посредников приведет к снижению цен на импортный алкоголь, что даже выгодно покупателям, добавляет он.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая