Эксперты - о совместных проектах в сфере экономики

Союзному государству необходимы совместные проекты, чтобы объединение успешно развивалось и было конкурентным на внешнем рынке. Об этом говорили 26 ноября в Институте Европы РАН в Москве российские и белорусские парламентарии, чиновники, ученые, эксперты. Это было первое совместное заседание Российско-Белорусского экспертного клуба и Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации.

Тему конкурентной внешней среды поднял Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Мы много говорим о новом "Шелковом пути": один пояс - один путь, но пояс один, а путей-то много, и не все они пойдут через территорию России и Беларуси", - отметил он, добавив, что часть этих путей уже проходит через Закавказье, несмотря на наличие двух морских участков. России и Беларуси, уверен Григорий Рапота, надо постараться, чтобы в полной мере использовать свое географическое положение для создания транспортных маршрутов между Западной Европой и Восточной Азией.

Еще одно направление совместной работы обозначил глава комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам Сергей Рахманов. Он привез в Москву презентацию, посвященную белорусским разработкам в сфере высоких технологий, которые Россия и Беларусь могли бы развивать вместе. Здесь и композитные материалы для самолетов, и сертификационное оборудование для военной техники, и микроэлектроника нового поколения, и знаменитые "БелАЗы"...

Российская сторона готова обсуждать этот вопрос на самом высоком уровне, отметил вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

В условиях "беспрецедентной мировой смуты" и снижения значимости сырьевых моделей модернизация экономики - категорический императив, уверен научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его мнению, для того, чтобы экономика участников Союзного государства развивалась синхронно, нужно провести совместную инвентаризацию научно-технического потенциала обеих стран.

Необходима совместная инвентаризация научно-технического потенциала Беларуси и России

Рекомендации и предложения, высказанные в ходе совместного заседания, войдут в доклад Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации, который будет презентован в декабре, сообщил Ильяс Умаханов.

Дискуссия с белорусскими партнерами оказалась очень полезной, заявил журналистам по итогам встречи глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Тем более что был выбран клубный формат, который предполагает свободный обмен мнениями.

По словам Константина Косачева, Союзное государство является сегодня самым продвинутым интеграционным проектом на постсоветском пространстве, однако для повышения эффективности нужно провести анализ исполнения Союзного договора.

"Договор подписывался в совершенно других условиях, в 1999 году. С тех пор многое изменилось и внутри России и Беларуси, и вовне", - отметил Константин Косачев, имея в виду в первую очередь создание ЕАЭС, участие в котором связывает Москву и Минск обязательствами с тремя другими государствами-членами.

"Очень важно, чтобы российско-белорусский проект - Союзное государство - не растворялся в других интеграционных начинаниях, чтобы он везде сохранял свой потенциал лидера, примера для подражания для других стран", - считает Константин Косачев.