Где заняться сап-серфингом на зимних каникулах

Что делать, когда спуск с горки на велике заканчивается двойным переломом руки со смещением в зоне роста, а попытка блеснуть коньком - ушибом копчика, но активного отдыха, тем более в хорошей компании, все-таки хочется? До минувшего лета ответа на этот вопрос у меня не было. У страха покалечиться глаза велики, так что любой намек на экстрим и пусть даже самый призрачный шанс получить травму в описании вида спорта вызывали подозрение, недоверие и отрицание. Но при виде Сап-борда во взгляде появилась надежда.

Бали или Шри-Ланка - настоящий рай для сап-серферов. Можно даже встретиться с китами и дельфинами. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сап-бординг хоть и является разновидностью серфинга, ничего общего с кадрами из фильма "На гребне волны" не имеет. Аббревиатура SUP расшифровывается как Stand Up Paddle (от английского "гребля стоя"). Главными отличиями этого достаточно молодого вида спорта, который только начинает набирать популярность в России, от традиционного серфинга являются размеры доски, которая намного шире, длиннее и устойчивее, наличие весла для управления и балансировки и отсутствие волнения в акватории.

Такие характеристики - синоним надежности и безопасности в моем понимании. Максимум, что грозит начинающему спортсмену, - это кувырок в воду при потере равновесия. Но плавать я люблю. К тому же к корме доски крепится страховочный шнур. Если уж ты оказался в воде, то держащая ногу страховка не позволит течению или ветру унести доску. И на этом преимущества сап-бординга не заканчиваются.

1. Минимальная травмоопасность

В глобальном спортивном смысле при занятиях падл-бордом вероятность получить травму, например повредить суставы или сухожилия, минимальна. Ведь это не высокодинамический вид спорта, здесь нет взрывной или интенсивной физической нагрузки. Наоборот, все мышцы тела нагружаются очень равномерно. К тому же на водной поверхности доска отлично амортизирует, да и сама вода поглощает энергию удара. Так что встать на САП даже рекомендуют тем, кто восстанавливается после травм колена или тазобедренного сустава.

По всем этим причинам возрастных ограничений для занятий сап-бордингом тоже нет.

2. Легкость обучения

Освоить доску совсем несложно. Начальное требование для новичков - умение плавать. Пункт номер два - научиться держать баланс. Инструкторы советуют встать на колени, а почувствовав уверенность, подняться на ноги. Однако походы в фитнес не прошли даром. Занятия на всевозможных балансировочных платформах типа BOSU и старая-добрая "ласточка" помогли поймать равновесие в положении стоя без труда. Сложнее было управляться с веслом. В идеале оно должно иметь опцию регулировки длины, чтобы настроить его под свой рост. Остальное - дело тренировки и практики. Час-два на воде, пара советов и ободряющих слов со стороны бывалого серфера, и новичок может спокойно рассекать по водохранилищу или озеру, обращая внимание не только на технику, но и на пейзажи вокруг. Правда, единение с природой и равновесие могут нарушить проезжающие мимо катера и скутеры, которые гонят небольшую волну, но и к этому неудобству быстро привыкаешь. Мышцы стабилизаторы делают свое дело.

3. Польза для здоровья

Бонус сап-серфинга как раз в том, что можно поддерживать тело в тонусе, не посещая при этом спортзалов. Ведь, стоя на доске, задействуются все группы мышц. И, признаюсь, они очень болели после моего дебюта. Большой упор идет на ноги, которые отвечают за равновесие, работа с веслом хорошо развивает плечевой пояс, руки и плечи, что особенно ценно при нашем сидячем образе жизни. Кроме того, нагрузку получают те группы мышц, которые очень сложно проработать во время классической тренировки. Это, к примеру, мышцы шеи, позвоночника, стоп.

Силовая нагрузка дополняется кардио. Сап-бординг - более эффективный и интересный вариант аэробных упражнений, чем велотренажер или бег, и поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.

А еще за час неспешной "прогулки" на САПе можно сжечь 300 калорий.

4. Универсальность

Расход энергии будет больше, если усложнить задачу. Например, поучаствовать в гонках на досках или сап-марафоне, когда дистанцию в 10-15 км нужно пройти со скоростью 4-5 км/ч без остановок. Или заняться на доске йогой. Подобные программы существуют в фитнес-центрах. Но смею предположить, что выполнение асан и медитация на свежем воздухе практикующие люди оценят по достоинству.

С сап-бордом вообще не соскучишься. Это и матрас, чтобы позагорать посреди озера или речки, и платформа для ныряния. Последнее время мобильные, но устойчивые доски стали использовать в качестве стартовой площадки для рыбалки.

Те, кто не может обойтись без острых ощущений, не побоялись сплавиться на доске по большим и бурным рекам, как будто это каяк или катамаран для рафтинга.

Если приобрести гидрокостюм и утеплиться по всем правилам, то можно значительно продлить себе летнее развлечение.

Любители сап-серфинга из Санкт-Петербурга, где этот вид спорта наиболее популярен в нашей стране, как-то попробовали осенние прогулки на САПах в стиле "кэжуал". Гидрокостюм заменили на термобелье, джинсы, кроссовки. Во время эксперимента никто не пострадал и не промок. Но все же водными видами спорта лучше заниматься в соответствующей экипировке.

Экзотика

Где заняться сап-серфингом на зимних каникулах

1. Шри-Ланка - известный курорт, где полно школ юного серфера. Так что можно попробовать освоить и более экстремальный вариант сап-бординга - с веслом и на волнах. А у более спокойной дисциплины другой бонус - катание в компании гигантских океанских черепах. Сочетание цены, разнообразия услуг и их качества привлекают.

2. Мальдивы - еще одно идеальное место для серфинга стоя. На этих островах в Индийском океане есть барьерные рифы, лагуны с прозрачной водой и даже специализированные сап-отели. Туристу на заметку: покупая туда тур, можно бесплатно получить САП для катания на период поездки.

3. Занзибар, где проводил свои каникулы лев Бонифаций, подарит массу впечатлений желающим отправиться на сап-сафари. На доске вы сможете забраться в глубь мангровых лесов. Но обязательно с гидом, иначе рискуете заблудиться.

Кстати

Фото: По архивам Анны Козиной

Обычно еще одним преимуществом сап-бординга называют демократичные цены на доски и прочие аксессуары. Хотя с этим можно поспорить.

Во-первых, на рынке представлены жесткие САПы, которым отдают предпочтение профессионалы и мастера, и надувные модели, которые проще хранить и транспортировать. Да и стоят они дешевле. Хотя цены все равно очень сильно варьируются в зависимости от производителя и используемых технологий. Свою первую доску можно купить за 20-30 тысяч рублей. Средняя цена за хорошую доску - 50 тысяч. Ну а ценителям эксклюзива и марок премиум-класса нужно приготовить 80-100 тысяч.

Нужно также помнить, что весло не идет в комплекте с доской. Самые дорогие весла изготавливают из карбона, бюджетные варианты - из алюминия. Разброс цен - от 3 до 20-25 тысяч рублей.

За гидрокостюм можно выложить от 8 тысяч в зависимости от толщины лайкры. А в полный комплект еще входят специальная обувь, перчатки, сумки, крепежи на автомобиль... Такие траты не каждому по карману.

4,3 метра - один из стандартов длины САПов для гребли. Второй - 3,8 метра. Ширина доски для серфинга стоя начинается от 65 сантиметров и может достигать 1 метра. Наилучшая длина весла - это рост спортсмена плюс 20 сантиметров.

Но покупка базового снаряжения, пожалуй, более выгодна, чем прокат. Час развлечений и приключений на доске обойдется в среднем от 500 до 1000 рублей.

Если вы все-таки стали счастливым обладателем надувного САПа, важно правильно его хранить - как во время активного использования, так и консервации на зиму.

Главный совет для летнего сезона из категории "испытано на себе": не оставляйте доску на солнце, а при сильной жаре приспускайте сап-борд, даже если он находится в тени. Нагреваясь, воздух внутри доски расширяется, и вы рискуете превысить максимально допустимое давление - 15 PSI или 1 атмосферу. В результате - внутренний взрыв, и вместо модного спортивного девайса вы получаете нечто, похожее на раздутую рыбу-шар.