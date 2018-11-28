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Рубрика: В мире

Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2"

Текст: Екатерина Забродина

В позиции Берлина по отношению к проекту газопровода "Северный поток-2" ничего не изменилось. Это подтвердил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Я услышал критику, но ничего не поменялось в принципиальном отношении к экономическому проекту, каким является "Северный поток-2", - цитирует Reuters спикера немецкого кабмина. Зайберт также добавил, что любые санкции "нужно обсуждать осторожно". Он подтвердил, что при реализации газопровода транзит голубого топлива через территорию Украины в Европу должен сохраняться.

Напомним, что на фоне инцидента в Керченском проливе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня вновь призвал европейских партнеров отказаться от участия в стратегической сделке с Москвой.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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