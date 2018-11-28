Глава МВД Италии, сев за экскаватор, разрушил виллу мафии

Личный пример того, как нужно бороться с "коза нострой" показал министр внутренних дел Италии и один из самых влиятельных политиков в стране Маттео Сальвини, сообщает Reuters.

Он лично сел за руль экскаватора, надел на голову каску и принялся крушить виллу в Риме, которая раньше принадлежала одной из мафиозных группировок. На этом месте, по словам министра, будет построена детская площадка.

Позже, выступая перед журналистами, глава МВД Италии пообещал вести беспощадную войну с мафией и сровнять с землей все ее виллы и незаконные постройки. Сальвини обещал вести жесткую линию против организованной преступности и нелегальной иммиграции с момента вступления в должность министра в июне этого года.

На прошлой неделе в Италии была проведена масштабная кампания по изъятию собственности у преступных группировок: в частности, правительство конфисковало восемь вилл в столице страны, которые принадлежали известным мафиози. Участие в рейде принимали около 600 полицейских.

Все эти незаконные постройки, как сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи, планируется разрушить до конца года.