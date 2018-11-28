Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

Хакеры нашли способ легализовать украденные со счетов деньги с помощью исполнительных листов. Для этого используется схема с участием двух юридических лиц, пишет "Коммерсант".

Суть в том, что деньги выводятся на счета фирмы-однодневки. И даже если банки замечают кражу и блокируют средства, хакеры списывают их со счетов по решению суда.

Для этого заключается договор с юридической фирмой, которая находится с преступниками в сговоре. Такая фирма получает на однодневку исполнительный лист по якобы неоплаченным счетам. В итоге заблокированные деньги выплачиваются юристам по такому исполнительному листу и возвращаются мошенникам.