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28.11.2018 11:12
Рубрика: Спорт

Илья Ковальчук: Готов играть по шесть минут, лишь бы побеждали

Текст: Данила Жиляев
Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Редкую в нынешнем сезоне победу одержал "Лос-Анджелес", обыграв на выезде "Ванкувер" в овертайме 2:1.
Фото: AP Photo/Kyusung Gong Фото: AP Photo/Kyusung Gong
Фото: AP Photo/Kyusung Gong

Главным героем встречи стал форвард гостей Дастин Браун - сначала он ассистировал Алексу Иафалло, а затем забросил победную шайбу. У "Ванкувера" голом отметился Маркус Гранлунд. Отметим, что нападающий хозяев Николай Голдобин провел на льду почти 19 минут.

Фото: Предоставлено пресс-службой КХЛ
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Гораздо меньше игрового времени получил его соотечественник из "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук - он отыграл лишь 9 минут 5 секунд, за это время нанеся один бросок и выполнив два силового приема. Заметим, что в последних играх Ковальчук в принципе находится на льду лишь по несколько минут. Самого его такая ситуация едва ли может устраивать. Впрочем, Илья старается относиться к этому философски, подчеркивая, что главное - успехи команды.

"Раньше я не знал, что такое сидеть на скамейке, в моей карьере это первый раз. Я просидел на лавке весь третий период, но, честно говоря, я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Победили - это самое главное, - заявил после матча Ковальчук. - Если мы собираемся и дальше выигрывать, я готов проводить по шесть минут на льду за матч".

Не в последнюю очередь такая ситуация связана с приходом нового главного тренера Уилли Дежардена - он принял руководство командой в начале ноября. И пока, судя по всему, Ковальчук не вписывается в планы специалиста. Дежарден, впрочем, открыто признает, что не использует весь потенциал российского форварда, но тренер также объяснил, почему он принимает именно такое решение.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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"Илья отлично относится к делу, готов играть в каждой смене, он всегда первый на тренировках. Конечно, когда ты играл в первом или втором звене, перевод в четвертое принять тяжело, и ему будет непросто вновь найти свою игру, - констатировал Дежарден. - Вероятно, это не очень честно по отношению к нему, ведь я не использую его сильные стороны. Но я отвечаю за команду, и мне нужно найти для него подходящее место. В конкретной игре я принял такое решение, потому что так у нас были наилучшие шансы на выездную победу".

Пока сложно сказать, начнет ли Дежарден использовать сильные стороны Ковальчука, но пока статистика россиянина при новом тренере не впечатляет: в первом матче под руководством Уилли наш нападающий набрал три очка (1+2), но после этого целых 10 матчей не набирал результативных баллов. При этом отметим, что в первых 14 играх сезона он набрал 14 очков. В общей сложности на его счету сейчас пять голов и девять передач, а коэффициент полезности составляет "-13".

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