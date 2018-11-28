Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти своего футболиста

Нелепый инцидент произошел в Ирландии. Клуб "Бэллибрэк", выступающий в любительской лиге региона Ленстер, сообщил о гибели своего футболиста, а позже выяснилось, что тот жив и здоров.

Вероятно, ситуация имела бы меньший резонанс, если бы дело ограничилось, к примеру, сообщением в соцсетях. Однако в результате был перенесен матч команды против "Арклоу Таун", а все другие матчи тура начинались с минуты молчания, игроки выходили с траурными повязками.

"Бэллибрэк" сообщил, что испанский футболист Фернандо Нуно Ла-Фуэнте разбился на мотоцикле. Но позже стало известно, что с ним все в порядке, и он просто уехал с семьей в Испанию.

"Мы проверяли в больницах, везде… Но никто не мог найти хоть какой-то информации об этом парне, - рассказал президент Старшей лиги Ленстера Дэвид Моран, чьи слова приводит Guardian. - Некоторые его партнеры по команде узнали из соцсетей, что он уехал в Испанию четыре недели назад. Мы честно не понимаем, почему клуб сделал это. Все, что они смогли ответить, - что ошиблись и признают свою вину. И все. Но мы перенесли игру, пошли им навстречу. Весь уикенд мы объявляли минуту молчания в память о юноше. Это абсолютно нелепо".

По словам Морана, в ближайшее время он встретится с руководством "Бэллибрэка". Функционер отмечает, что сейчас главное понять, какое именно правило было нарушено, поскольку регламент не предусматривает наказания за подобное. Однако очевидно, что такой проступок требует мер.

В свою очередь, клуб выступил с заявлением по инциденту. Сообщается, что в произошедшем был виновен конкретный человек, он уже уволен.

"Произошла ужасная ошибка в связи с тем, что один из руководителей клуба отправил сообщение в лигу. На данный момент состоялось экстренное заседание, виновный был отстранен от исполнения своих обязанностей в клубе "Бэллибрэк", - сказано в сообщении. - Клуб связался с Фернандо, чтобы убедиться, что он в полном порядке. Мы благодарны ему за то, что он принял наши извинения".

Сам футболист с юмором отреагировал на случившееся. Он отметил, что клуб связался с ним и предупредил, что если от лиги будут поступать странные сообщения, их стоит игнорировать. «Как только я узнал эту новость, я написал им, они извинились в ответ. Это серьезная история для них, но я нахожу это несколько забавным. Ведь я не умер и никто на самом деле не пострадал, - сказал Ла-Фуэнте в интервью ирландскому радио. – Правда, мне пришлось позвонить маме, чтобы успеть до того, как она услышала бы новости».