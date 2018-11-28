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28.11.2018 13:33
Рубрика: В мире

Южная Корея успешно испытала собственный ракетный двигатель

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея сделала большой шаг на пути к превращению в самостоятельную ракетно-космическую державу. Сегодня был успешно испытан ракетный двигатель, который, как ожидается, уже с 2021 года позволит стране самостоятельно выводить спутники на орбиту.

Испытания прошли на ракетном полигоне Южной Кореи "Наро", который расположен на самом юге страны в уезде Кохын провинции Южная Чолла. Как сообщили в министерстве науки, технологий и телекоммуникаций Республики Корея, ракета с жидкотопливным двигателем на 75 тонн была установлена на стартовый стол днем ранее, а сама команда "Старт!" была дана в 16 часов по местному времени (10:00 по Москве).

Фото: Минобороны Республики Корея
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После этого 26-метровая ракета весом более 52 тонн поднялась на максимальную высоту 209 км, пролетела около десяти минут и в итоге упала в международные воды в 429 километрах к юго-востоку от корейского острова Чечжу. Согласно данным телеметрии, двигатель в общей сложности отработал 151 секунду. Учитывая, что для доказательства работоспособности требовалось 140 секунд непрерывной работы двигателя, то запуск был признан полностью успешным.

Это официально подтвердили в министерстве науки Кореи. "После анализа всей полученной информации мы подтвердили штатную работу 75-тонного двигателя… Разработка ракетного двигателя является ключевой технологией, а нынешнее испытание - самым сложным на пути создания Республикой Корея полностью собственной ракеты-носителя", - заявил журналистам замминистра наук Ли Чжин Гю.

Фото: depositphotos.com
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Таким образом, Южная Корея сделала большой шаг вперед на пути превращения в полноценную ракетную державу, способную самостоятельно и на основе собственных технологий выводить спутники на орбиту. До этого еще 30 января 2013 года Южная Корея успешно запустила ракету-носитель "Наро-1" (KSLV-1), но ее первая ступень была полностью сделана в РФ, и запуск производился при помощи российских экспертов ГКНПЦ им. Хруничева. После этого корейским специалистам была поставлена задача создать собственные носители, тогда как спутники Южная Корея уже создает.

Согласно действующим планам, в 2021 году Южная Корея намерена создать ракету-носитель "Наро-2" (KSLV-2) и вывести на орбиту спутник весом в полторы тонны. "Наро-2" будет трехступенчатой, где будет задействован сегодня испытанный двигатель. В первой ступени планируется использовать для разгона четыре 75-тонных двигателя, во второй ступени - один двигатель на 75 тонн, а в третьей - тоже один двигатель, но на семь тонн. Таким образом, сегодня фактически была испытана работа второй ступени "Наро-2". Реализацией проекта занимаются эксперты Корейского аэрокосмического исследовательского института (Korea Aerospace Research Institute или KARI) при поддержке министерства науки, технологий и телекоммуникаций Кореи.

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