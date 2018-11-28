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Из группы Serebro ушли все участницы

Поп-музыка
    28.11.2018, 21:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вслед за Ольгой Серябкиной проект Serebro покидают и остальные вокалистки - Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.

Нынешний состав группы прекращает свое существование с февраля 2019 года. Об этом Ольга сообщила через свой Instagram.

"Я делаю акцент на слове СОСТАВ, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу - мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки", - пояснила исполнительница.

Добавив, что первые концерты ее сольного проекта MOLLY уже объявлены и "альбом пишется". "Про девочек могу сказать то же самое - мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности", - заверяет Ольга.

Позже появилась информация, что объявляется кастинг на участие в новом составе проекта. Отбор кандидаток продлится с 28 ноября по 4 декабря - соискательницам предлагается выкладывать свои видео.

Отметим, что не все поклонники встретили решение девушек с пониманием. Некоторые высказывают недоумение в связи с тем, что состав коллектива полностью обновляется.  "Этим глупым решением вы сами разорвали преемственность в группе, теперь большинству фанатов будет просто наплевать, что будет дальше", - считают комментаторы.

Serebro - группа, образованная в 2006 году продюсером Максимом Фадеевым. Дебютное выступление проекта в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса "Евровидение" на следующий год. Тогда коллектив занял третье место с песней Song #1.

На счету группы три альбома.

Ранее сообщалось, что Серябкина попала в больницу.

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