У граждан осталось 5 дней, чтобы заплатить налоги за 2017 год. Последний срок для этого - 3 декабря.

В этом году пенсионеры были приятно удивлены вычетом при расчете земельного налога. Льгота закреплена в Налоговом кодексе с 2017 года. Фото: Виталий Безруких

Речь идет о налогах на землю, имущество и транспорт. Заплатить их можно в банке или через сайт налоговой службы. Кстати, в личном кабинете для налогоплательщиков - физлиц в пилотном режиме начал действовать новый сервис, который позволяет вносить платежи с помощью банковской карты. Раньше нужно было сначала перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с налоговиками, и ввести логин и пароль от онлайн-банка. Если кредитная организация такого соглашения не имела, для оплаты налога требовалось распечатывать платежное поручение. Теперь дело пойдет проще и быстрее, обещают в ФНС. Самим налоговикам внедрение этого сервиса позволит оперативно получать статусы прохождения платежей.

Квитанции письмом

С июня по октябрь ФНС разослала гражданам более 68 миллионов налоговых уведомлений. Тем, у кого есть личный кабинет на сайте, квитанции выгружаются туда в электронном виде, остальным - приходят обычной почтой. Налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо позже - сразу за три года. Также начислений может не быть, если в инспекцию не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении у гражданина права собственности на тот или иной объект. Налогоплательщик должен сообщить об этом в ФНС самостоятельно. Такая обязанность для физических лиц введена с 1 января 2015 года п. 2.1 ст. 23 Налогового кодекса РФ.

Если человек владеет недвижимостью или транспортным средством, раньше платил за них налоги, а в этом году уведомление до сих пор не получил, также рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию лично или через сайт.

Важные "шесть соток"

Есть ряд важных изменений в расчете имущественных налогов, о которых граждане должны знать. С 2017 года пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан (полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК РФ) получили право на вычет при расчете земельного налога. В их случае сумма налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок шесть соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает шесть соток, его рассчитают за оставшуюся площадь. Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую инспекцию до 1 ноября. По умолчанию вычет будет включен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога. В этом году вычет применен ФНС для 12,8 миллиона плательщиков земельного налога.

Плюс 10 процентов

В этом году многие граждане могли заметить рост налога на имущество. Платеж увеличивается из-за того, что его расчеты постепенно переводятся на кадастровую стоимость объектов, которая в большинстве случаев выше и ближе к рыночной, чем инвентаризационная. В августе президент Владимир Путин подписал важный закон, который зафиксировал ограничение роста налога в пределах 10 процентов к платежу предыдущего года. В результате налог на имущество за 2017 год был рассчитан с учетом новой нормы, предусматривающей рост суммы при прочих равных показателях не более чем на 10 процентов по сравнению с 2016 годом.

Статья 403 Налогового кодекса РФ предусматривает, что при начислении налога на имущество физлиц налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади, каждой квартиры и части жилого дома - на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров. Если же речь идет о комнате или части квартиры, то при расчете налога можно получить скидку с 10 квадратных метров. Эти вычеты применяются автоматически при расчете налога для всех объектов. Собственнику не нужно обращаться в налоговую с каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы, поясняли ранее в ФНС.

Что еще нового

Есть новости для автовладельцев. Для расчета транспортного налога за 2017 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей (полный перечень можно посмотреть на сайте минпромторга). Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

В уведомления, которые получат граждане в этом году, добавлен еще один налог - на доходы физлиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, налог на доходы физических лиц для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в уведомлении.

Налог на имущество теперь не может расти быстрее, чем на 10 процентов в год

Опоздавшим с уплатой налогов грозят пени. Долг будет увеличиваться каждый день и может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника, предупреждают налоговики. Если государство задействует принудительные механизмы взыскания, то налогоплательщику помимо долга и пеней придется заплатить еще государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов.

Лучше заплатить

Долги могут удерживаться из зарплаты, пенсии, стипендии. Судебный пристав вправе приостановить движение по всем банковским счетам неплательщика, наложить арест на имущество и продать его в счет погашения долга. По данным налоговой службы, в 2017 году суды удовлетворили более 5,5 миллиона заявлений налоговых органов о принудительном взыскании с физических лиц налоговой задолженности. Так что с платежами по налогам лучше не затягивать. Как говорится, заплатите и спите спокойно.