Как косметические салоны выманивают деньги у доверчивых клиентов

Москвичка Мария поверила рекламе и пришла делать бесплатные косметические процедуры в один из центров красоты. Хотела познакомиться с услугами салона, ценами, присмотреть мастера и, возможно, стать постоянной клиенткой. Теперь у Марии долгов на 64 тысячи рублей и договор с банком, который невозможно расторгнуть без штрафов. И ее случай не единственный. Выманивание денег на косметических услугах уже поставлено на поток во многих регионах страны.

Мошенники пользуются стандартной схемой. Клиентам звонят на мобильный и, обращаясь по имени, предлагают посетить салон красоты, клинику или медцентр и пройти бесплатную косметическую процедуру. Обыч­но это что-то быстрое: чистки, маски, недолгие аппаратные процедуры. "Все было сделано практически на коленке, что-то нанесли, что-то смыли", - говорит Мария.

Вход по паспортам

Название организации всегда звучит солидно. Если клиент соглашается, его просят обязательно взять с собой паспорт. "Я должна была сразу догадаться, что здесь что-то не так. Вместо процедуры меня начали уговаривать воспользоваться пакетом процедур в этом салоне, которого хватит на несколько лет", - рассказывает Мария.

Договор на тот момент был уже полностью готов, в него были внесены все паспортные данные, осталось секундное дело - поставить подпись. Сегодня сама удивляется. "Не понимаю, что на меня нашло. Но там такая расслабляющая музыка, приглушенный свет, - оправдывается она. - Потом уже я читала, что в некоторых таких салонах настоятельно советуют выпить предложенный напиток, какой-нибудь чай. А потом люди подписывают все". Не так давно в Москве на скамью подсудимых попали аферисты, которые таким же образом обманывали москвичек. И в этом деле в крови одной из клиенток был обнаружен фенобарбитал.

Можешь себе позволить

Хитрость таких договоров состоит в том, что в них всегда вписываются посильные для клиенток цены. При входе в салон они заполняют анкеты, в которых среди прочего спрашивается: сколько вы готовы ежемесячно тратить на косметические услуги? Чаще всего ежемесячный платеж как раз соответствует этой сумме.

"Мошенники детально изучили законодательство в этой сфере и пользуются правовой неграмотностью своих жертв", - говорит управляющий партнер LISTA GROUP, адвокат Грант Казарян. В результате расторгнуть договор не так-то просто.

Во-первых, договоров два. С банком и с косметической компанией. И нужно правильно определить порядок действий.

Действовать незамедлительно

В первую очередь стоит отправиться в банк. Причем немедленно. Ровно в тот момент, когда вы поняли, что, подписав договор, совершили ошибку. Делу можно помочь, если кредит еще не был одобрен банком, а деньги не переведены салону. В банке вам будут говорить, что расторгнуть договор невозможно, и отправлять в салон. Но клиенту главное получить бланк заявления об отказе от кредита, заполнить его, заставить работников банка принять его и потребовать заверенную его копию с датой, печатью и подписью сотрудника банка. Тогда можно надеяться на расторжение договора. Но и после этого нужно поддерживать общение с банком: затребовать справку об отсутствии задолженности и хранить ее. Через некоторое время банк может "забыть" о расторжении договора.

Отказываться расторгать с вами договор будут и в салоне. Уговаривать и рассказывать, что этим занимается сотрудник, которого на месте нет. Тут тоже потребуется настойчивость, а возможно, и вызов полиции. Лучше взять с собой знакомых и не оставаться с убедительными сотрудниками салона наедине.

Вы нам задолжали

Казалось бы, вопрос решаем, иди и борись! Но есть еще одна деталь. "В компании сказали, что договор расторгнуть могут, но я должна оплатить стоимость фактически оказанных услуг - это те самые якобы бесплатные процедуры", - говорит Мария. Всего с клиент­ки попросили 13,5 тысячи рублей. Закон "О защите прав потребителей" действительно содержит такие нормы. Как только тюбик с косметикой открыт, а косметическая услуга оказана - вы должны салону. Конечно, они завышают стоимость услуг, но оспорить это в суде сложно.

Сыпь во спасение

Урегулировать вопрос в мирном порядке получается далеко не всегда. Иногда единственным решением является суд. "Наиболее успешные дела основывались на доказывании того факта, что товар не подходит конкретному покупателю, причиняет вред его здоровью, он не соответствует многочисленным требованиям безопасности парфюмерно-косметической продукции", - поясняет Грант Казарян. Поэтому необходимо обратиться к аллергологу и доказать, что косметическая услуга вызвала аллергию и нанесла вред коже.

Как не нарваться на мошенников, спасаясь от мошенников

В попытках найти управу на мошенников клиенты ищут хороших юристов, а находят еще одних мошенников. Стоит вбить в поисковик название какой-нибудь косметической компании, замешанной в мошенничествах, тут же найдешь сайты юристов, которые обещают избавить от кредита. Но сайт таких благодетелей не содержит никакой информации о компании: названия, адреса. А вот за свою работу они требуют огромные деньги.

Прецедент

Есть ли смысл бороться через суд

Жительница Калининграда отсудила у салона красоты деньги за навязанные услуги. Женщина заплатила почти 50 тысяч рублей за абонемент по уходу за волосами, но никакой пользы от походов в салон не извлекла.

Договор с салоном красоты калининградка, назовем ее Наталья, заключила в январе прошлого года. Помимо абонемента на 24 процедуры она купила недешевый набор косметики для ухода за кожей головы - четыре баночки за 21 тысячу рублей. Все товары и услуги приобретались в кредит.

Результат от 12 процедур Наталья оценила как отрицательный. Кроме того, условия договора купли-продажи противоречили условиям кредитного договора. Женщина направила косметологам претензию, потребовав вернуть деньги за 12 неиспользованных процедур. Но получила отказ и пошла в суд.

Фемида руководствовалась Законом "О защите прав потребителей", который позволяет клиенту отказаться от исполнения договора в любое время, если он оплатил исполнителю фактически понесенные расходы. Суд решил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать в пользу калининградки половину стоимости абонемента, штраф и компенсацию морального вреда. Кроме того, за отказ вернуть деньги в десятидневный срок, прописанный в этом же законе, продавец заплатит крупную неустойку - более 30 тысяч рублей.

В общей сложности, как рассказала пресс-секретарь Центрального районного суда Калининграда Светлана Юрченко, суд решил взыскать в пользу Натальи около 87 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Подготовила Ульяна Вылегжанина, Калининград